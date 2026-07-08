Das Ziel für die Saison 2026/2027: „Aufstieg“

– Foto: Marcel Becker

Im FuPa-Teamcheck zieht Pascal Wylezik, Abteilungsleiter des SV Schluchtern, ein insgesamt positives Fazit zur Saison des SV Schluchtern in der Kreisliga A1 Franken. Trotz einer guten Punkteausbeute reichte es wegen der starken Konkurrenz nur zur Relegation. Für die neue Spielzeit ist das Ziel eindeutig formuliert: der Aufstieg.

Die Saison 2025/2026 bewertet Pascal Wylezik insgesamt positiv. Mit der erreichten Punkteausbeute zeigte sich der Abteilungsleiter zufrieden, auch wenn am Ende ein direkter Aufstieg verpasst wurde. Ausschlaggebend dafür war aus seiner Sicht die starke Saison eines Konkurrenten.

Die Mannschaft spielte damit eine erfolgreiche Saison, musste sich im Aufstiegsrennen jedoch der Konkurrenz geschlagen geben und den Umweg über die Relegation nehmen.

„Grundsätzlich waren wir mit der Punkteausbeute zufrieden, leider hat es aufgrund der starken Saison der SGM MassenbachHausen nur für die Relegation gereicht“, sagt Pascal Wylezik gegenüber FuPa.

Hochkarätige Testspiele in der Vorbereitung

Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 bietet dem SV Schluchtern die Möglichkeit, sich mit starken Gegnern zu messen. Dabei setzt der Verein bewusst auf Testspiele gegen höherklassige Mannschaften.

„Testspiele gegen höherklassige Mannschaften wie die Sport Union Neckarsulm und den SV Treschklingen.“

Die Begegnungen sollen wertvolle Erkenntnisse liefern und die Mannschaft frühzeitig auf die Anforderungen der neuen Saison vorbereiten.

Junge Mannschaft entwickelt sich kontinuierlich

Besonders erfreulich bewertet Pascal Wylezik die Entwicklung des eigenen Kaders. Einzelne Spieler stellt er dabei nicht heraus, sondern verweist auf die Fortschritte der gesamten Mannschaft.

„Wir haben eine junge Mannschaft, in der sich alle Spieler in der letzten Saison kontinuierlich weiterentwickelt haben.“

Die kontinuierliche Entwicklung der jungen Spieler sieht der Abteilungsleiter als wichtige Grundlage für die kommenden Aufgaben.

Das Ziel ist klar definiert

Nach der verpassten direkten Rückkehr richtet der SV Schluchtern den Blick nach vorne. Die Zielsetzung für die Saison 2026/2027 lässt keinen Interpretationsspielraum und lautet:„Aufstieg.“ Mit diesem klar formulierten Anspruch geht die Mannschaft in die neue Spielzeit.

Mehrere Teams im Favoritenkreis

Im Kampf um die Meisterschaft erwartet Pascal Wylezik mehrere starke Konkurrenten. Besonders einen Bezirksliga-Absteiger sieht er in einer klaren Favoritenrolle.

„SG Stetten-Kleingartach ist als Absteiger aus der Bezirksliga automatisch ein Favorit auf die Meisterschaft. Ansonsten schätze ich die SGM Fürfeld/Bonfeld und den SV Heilbronn am Leinbach mit dem neuen Trainer als weitere Favoriten ein.“

Neben SG Stetten-Kleingartach traut er auch der SGM Fürfeld/Bonfeld sowie dem SV Heilbronn am Leinbach eine entscheidende Rolle im Titelrennen zu.

Talente und Rückkehrer verstärken den Kader

Für die kommende Saison kann sich der SV Schluchtern über mehrere Neuzugänge freuen. Aus der eigenen A-Jugend stoßen Erik Schumacher und Noah Scheck zur ersten Mannschaft. Beide sammelten bereits in der vergangenen Saison erste Erfahrungen im Aktivenbereich.

Zudem kehren mit Noah Gallo von den Aramäern Heilbronn und Luca Bleich vom VfL Brackenheim zwei ehemalige Jugendspieler zum Verein zurück. Komplettiert wird die Liste der Neuzugänge durch Aldin Selmanovic und Markus Lidzak, die nach langen Verletzungspausen wieder zur Verfügung stehen.

„Wir bekommen mit Erik Schumacher und Noah Scheck zwei vielversprechende Talente aus der A-Jugend, welche in der vergangenen Spielzeit schon in der 1. Mannschaft Erfahrungen sammeln durften. Mit Noah Gallo von den Aramäern Heilbronn und Luca Bleich vom VfL Brackenheim kehren zwei ehemalige Jugendspieler zurück zum SVS. Als weitere Neuzugänge können wir Aldin Selmanovic und Markus Lidzak vermelden, beide waren Langzeitverletzte.“

Damit setzt der Verein sowohl auf den eigenen Nachwuchs als auch auf Rückkehrer und zusätzliche Verstärkung.

Regel gegen Zeitspiel befürwortet

Bei den Regeländerungen der Fußball-Weltmeisterschaft spricht sich Pascal Wylezik für eine Anpassung aus, die das Zeitspiel beim Einwurf betrifft.

„Zeitspiel beim Einwurf.“

Aus seiner Sicht ist diese Regeländerung besonders sinnvoll.