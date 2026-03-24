"Das Ziel frühzeitiger Klassenerhalt sollte erfüllt worden sein."

Am 14. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West hat der VfL Güldenstern Stade den TSV Fischerhude-Quelkhorn mit 3:0 besiegt. Mit dem Erfolg gegen den direkten Tabellennachbarn verbesserte sich das Team von Trainer Bert Riedel auf Rang vier und baute den Vorsprung auf die Abstiegsplätze weiter aus.
Stade setzte früh ein Zeichen und begann mit hohem Tempo. Bereits in der zweiten Minute brachte Lael Lieder ihre Mannschaft in Führung. Auch danach blieb der VfL spielbestimmend und erspielte sich weitere Chancen. In der 32. Minute erhöhte Anna-Lena Göben auf 2:0.
Trainer Bert Riedel beschrieb die dominante erste Hälfte so: „Bis kurz vor Ende der ersten Halbzeit war es ein Spiel, was nur in Hälfte des Gegners stattgefunden hat.“ Erst in den Schlussminuten vor der Pause kam Fischerhude besser ins Spiel und näherte sich nach einer Ecke dem Tor, ohne jedoch zum Ausgleich zu kommen.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Die Gäste traten deutlich druckvoller auf und kamen besser in die Zweikämpfe. „Auf beiden Seiten ging die spielerische Note etwas verloren und es wurde etwas hektisch“, erklärte Riedel. Die Partie blieb in dieser Phase offen, mit leichten Vorteilen für Fischerhude.
Die Entscheidung fiel in der Schlussphase. Nach einem schnellen Angriff erzielte Linnea Von Holten das 3:0 und sorgte damit für die endgültige Entscheidung. „Es war ein interessantes Spiel, in dem sich die Spielerinnen beider Mannschaften nichts geschenkt haben. Trotz der intensiven Zweikämpfe war es zu keiner Zeit unfair oder unsportlich“, sagte Riedel.
Mit dem Sieg hat sich die Situation für Stade deutlich verbessert. „Mit diesem Sieg und jetzt 13 Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz sollte das Ziel frühzeitiger Klassenerhalt erfüllt worden sein.“