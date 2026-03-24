"Das Ziel frühzeitiger Klassenerhalt sollte erfüllt worden sein." Mit einem klaren Heimsieg gegen den den TSV Fischerhude-Quelkhorn verschafft sich der VfL Güldenstern Stade Luft im Tabellenkeller. Der Abstand auf die Abstiegsplätze wächst deutlich. von FuPa Stade · Heute, 16:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Vivien Riewald

Am 14. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West hat der VfL Güldenstern Stade den TSV Fischerhude-Quelkhorn mit 3:0 besiegt. Mit dem Erfolg gegen den direkten Tabellennachbarn verbesserte sich das Team von Trainer Bert Riedel auf Rang vier und baute den Vorsprung auf die Abstiegsplätze weiter aus.

Stade setzte früh ein Zeichen und begann mit hohem Tempo. Bereits in der zweiten Minute brachte Lael Lieder ihre Mannschaft in Führung. Auch danach blieb der VfL spielbestimmend und erspielte sich weitere Chancen. In der 32. Minute erhöhte Anna-Lena Göben auf 2:0. Trainer Bert Riedel beschrieb die dominante erste Hälfte so: „Bis kurz vor Ende der ersten Halbzeit war es ein Spiel, was nur in Hälfte des Gegners stattgefunden hat.“ Erst in den Schlussminuten vor der Pause kam Fischerhude besser ins Spiel und näherte sich nach einer Ecke dem Tor, ohne jedoch zum Ausgleich zu kommen.