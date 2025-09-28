"Das zieht sich bislang wie ein roter Faden durch die Saison"

Zwei Änderungen nahm Trainer Simon Köpf in seiner Startelf im Vergleich zur klaren Niederlage gegen den VfR Mannheim vor: Julian Biebl und Benjamin Dudda spielten für Max Neunhoeffer und Lirim Hoxha. Daniel Schelhorn agierte als rechter Außenverteidiger, Biebl stabilisierte an der Seite von Patrick Funk das zentrale Mittelfeld.

Essingen gleicht schnell aus

Die erste gefährliche Situation gehörte den Hausherren in der 15. Minute: Der Freistoß von Flavio Santoro kam tückisch, doch Jerome Weisheit war aufmerksam und parierte. Kurz darauf ging Backnang in Führung: Santoro eroberte den Ball und bediente Sebastian Gleißner, der zum 1:0 einschob. "Wir sind ganz ordentlich ins Spiel gekommen, mussten dann aber viel hinterherlaufen. Die Führung war verdient", so Köpf zur Anfangsphase. Essingen hatte nach knapp einer halben Stunde die passende Antwort: Funk leitete einen Konter ein, Janik Wiedmann marschierte über die linke Seite und fand mit seinem mustergültigen Querpass Dudda, der aus kurzer Distanz zum 1:1 einschob.

Backnang belohnt sich für Druckphase

Es folgte eine Phase mit Vorteilen für die Gastgeber, wie Köpf analysierte: "Backnang war griffiger. Wir hatten große Probleme." In der 55. Minute sahen die knapp 250 Zuschauer die nächste Gelegenheit: Backnangs Flügelflitzer Terry Asare traf mit seinem Abschluss den Innenpfosten. Nach einer Stunde hatte Lukas Hornek die Chance, scheiterte aber an Weisheit. Der verdiente Backnanger Führungstreffer fiel in der 63. Minute: Nach einer Kombination durch das Zentrum wurde Geldner freigespielt und schob zum 2:1 ein.

Essingen dreht das Spiel in Überzahl

Köpf brachte anschließend mit Leon Leuze, Alex Paul und Lirim Hoxha frische Offensivkräfte. Ab der 77. Minute agierte der TSV zudem in Überzahl: Santoro versuchte im Zweikampf mit Blend Etemi einen Elfmeter herauszuholen. Schiedsrichter Kadir Yagci entschied zurecht auf Schwalbe und zeigte dem Backnanger Offensivspieler die Gelb-Rote Karte - die richtungsweisende Situation. "Nach dem Platzverweis sind wir richtig aufgekommen. Das haben die Jungs dann überragend gemacht", so Köpf, der seiner Mannschaft ohnehin einen kämpferisch hervorragenden Auftritt bescheinigte.

In der 85. Minute nahm sich Besnik Koci aus der Distanz ein Herz und traf mit einem schönen Schuss zum 2:2. Und es kam noch besser für den TSV: Paul behielt im Sechzehner die Übersicht und köpfte quer auf Dudda, der aus kurzer Distanz zum 2:3 einschob. Vorlagengeber Paul erhielt von seinem Trainer ein Extralob: "Er ist hartnäckig geblieben und hat in den letzten Wochen sehr, sehr gut trainiert und hat sich den EInsatz dann auch verdient."

Damit hat der TSV nach zehn Spielen starke 20 Punkte auf dem Konto und klettert vorerst auf Platz drei.

Köpf hob die Comebackqualitäten seiner Mannschaft hervor: "Wie die Mannschaft immer an sich glaubt und wie viele Rückstände wir schon wett gemacht haben, ist unfassbar. Das zieht sich bislang wie ein roter Faden durch die Saison."