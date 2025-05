Das zeichnet den Meister TSV Weeze aus

Der TSV Weeze war schon vor dem Saisonstart in der Kreisliga A Kleve/Geldern mit reichlich Selbstvertrauen ausgestattet. „Wir können uns nur selbst schlagen.“ In diesem Punkt waren sich Trainer Ferhat Ökce und seine Spieler einig. Und weil die Blau-Gelben diesen Fehler nur einmal gemacht haben – am 1. Dezember gab man beim 3:4 gegen Viktoria Winnekendonk in der Schlussphase eine 3:1-Führung aus der Hand – haben sie ganz souverän die Meisterschaft gewonnen.

Mit dem Triumph, den das Team am Freitagabend mit einem 4:1 in der Heimpartie gegen den SV Straelen perfekt gemacht hat, ist ein Plan aufgegangen, den Fußball-Abteilungsleiter Tim Dünte und seine Mitstreiter vor zwei Jahren in einer tristen Stunde entworfen hatten. Im Juni 2023 hatte sich der TSV Weeze mehr oder weniger sang- und klanglos aus der Bezirksliga verabschieden müssen.

„Jetzt wollen wir ganz oben mitspielen“, lautete die Ansage vor der laufenden Spielzeit. Das hat die Mannschaft auf eindrucksvolle Weise getan. Am achten Spieltag übernahm der TSV Weeze mit einem 4:1 bei Arminia Kapellen die Tabellenführung – und hat sie seitdem nicht mehr abgegeben. Abgesehen von der eingangs erwähnten Ausnahme hat das Team Woche für Woche geliefert.

Immer die richtige Einstellung

„Wir haben selbstverständlich nicht jede Woche ein Feuerwerk abbrennen können. Aber die Mannschaft hat immer die richtige Einstellung an den Tag gelegt. Und so haben wir dann auch manchmal die Punkte in einem nicht so guten Spiel eingefahren. Das funktioniert meistens nur, wenn man an der Spitze steht“, sagt Ferhat Ökce. Unter seiner Regie haben zwei Talente problemlos den Sprung in den Seniorenbereich geschafft und bereits nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Mittelfeldspieler Nderim Cerkinaj, der im vergangenen Sommer von der A-Jugend des Bezirksligisten Kevelaerer SV kam, ist auf Anhieb zum Leistungsträger avanciert. Das gilt erst recht für Eron Kashtanjeva, der in der abgelaufenen Saison noch für die Weezer A-Jugend in der Grenzlandliga unterwegs war. 20 Einsätze, 20 Treffer – der junge Torjäger hat großen Anteil am Titelgewinn. „Wir versuchen immer, Talente einzubinden. Diesmal hat das erfreulicherweise besonders gut funktioniert“, so Dünte.

Die Planungen für die Zukunft in der Bezirksliga haben selbstverständlich längst begonnen. Bis auf Louis Genego, der zum A-Liga-Aufsteiger SV Veert zurückkehrt, bleibt die Meistermannschaft komplett zusammen. „Wir werden noch das eine oder andere Gespräch mit potenziellen Verstärkungen führen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch mit unserem aktuellen Kader in der Bezirksliga bestehen können“, sagt der Abteilungsleiter.

Vor dem Abschied in die Sommerpause heißt es noch zweimal Kreisliga-A-Fußball. Am Dienstagabend tritt der Meister zunächst um 20 Uhr zum Nachholspiel beim SC Auwel-Holt an, der noch einen Punkt benötigt, um in Sachen Klassenerhalt in jedem Fall auf der sicheren Seite zu sein. Am Sonntag folgt dann noch das Heimspiel gegen Schlusslicht Arminia Kapellen. „Wir werden auch in diesen Spielen noch einmal alles in die Waagschale werfen. So, wie sich das für einen Meister gehört“, sagt Ferhat Ökce.