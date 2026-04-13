„Das wurmt mich“: SV Polling verliert gegen Spitzenreiter Olching deutlich

Sorgte für den Ehrentreffer: Sebastian Gößl (in Schwarz) versenkte zumindest den Handelfmeter in der 73. Minute. – Foto: Halmel

Wobei es gar nicht der spielerische Glanz war, mit dem die Olchinger das Spiel diktierten. „Sie haben es einfach gehalten“, kommentierte Jochner den Auftritt des Favoriten, der sich zudem ballsicher, zweikampfstark und lauffreudig zeigte. Ein Mittel dagegen wäre eine komplette Defensivtaktik gewesen. „Wir haben darüber nachgedacht und uns dagegen entschieden“, erklärte Jochner, was die Olchinger immer wieder mit gefährlichen Aktionen aus Umschaltsituationen bestraften.

Aufstiegs- gegen Abstiegskandidat: Das muss nicht zwingend einen Klassenunterschied auf dem Platz ergeben. Der um den Verbleib in der Bezirksliga Süd kämpfende SV Polling war gegen den spielstarken Spitzenreiter aus Olching allerdings chancenlos, was sich im Resultat, die Klosterdörfler unterlagen mit 1:6, widerspiegelte. „Das war phasenweise eine Lehrstunde“, räumte SVP-Coach Max Jochner ein.

Zwei gab es gleich in der Anfangsphase. Die erste verwertete Leon Heinzlmair nach dreißig Sekunden zum 0:1. Die zweite beendete Markus Kaspar mit einem Foul im Strafraum. Folge war ein Elfmeter und das 0:2 (5.) durch Omar Grbic. „Wir hatten uns so viel vorgenommen und dann dieser komplette Tiefschlaf“, ärgerte sich Jochner. Danach begannen die Pollinger, sich langsam zu sortieren. Gerade als sie sich halbwegs gefangen hatten, folgte der nächste Nackenschlag. Nach einer Ecke fingen sich die Hausherren einen Konter ein und schon stand es 0:3 (20.). Der SVP versuchte zu antworten.

Marcel Mayr (25.) und Sebastian Gößl (29.) verzogen jedoch ihre Distanzschüsse. Besser machte es auf der Gegenseite Heinzlmair (37.), dessen Einzelaktion das 0:4 brachte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte zappelte der Ball auch im Olchinger Netz. Der Unparteiische erkannte den Treffer wegen eines Fouls am SCP-Keeper aber zurecht nicht an. Pech hatte im Anschluss auch noch Christian Baierlacher, dessen abgefälschter Schuss am Pfosten landete.

Adnan Ribo (53.) nutzte nach dem Seitenwechsel eine Nachlässigkeit beim SVP zum 0:5. Drei weitere gute Chancen ließen die Olchinger aus. Ohne davor wirklich zum Abschluss gekommen zu sein, gelang den Pollingern in der Schlussphase der Ehrentreffer, weil Gößl (73.) einen Handelfmeter zum 1:5 verwandelte. Kurz vor Abpfiff stellten die Gäste per Kontertreffer (87.) nach einer Ecke auf 1:6. „Das wurmt mich, weil wir das klar besprochen hatten, wie man sich da verhalten muss“, schimpfte Jochner. Auch Torhüter Mathias Schuster war sauer: „Heute habe ich keine Hand an den Ball bekommen.“