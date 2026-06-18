"Das ‚Wunder von Storkow‘ kann man es nennen"

– Foto: Storkower SC

Nach einer überragenden Saison steht der Storkower SC an der Tabellenspitze der Otsbrandenburgliga und sichert sich den Aufstieg in die Landesklasse. Trotz des großen sportlichen Erfolgs trennen sich am Saisonende die Wege, da der auslaufende Vertrag des Trainers Toni Lüdtke von Vereinsseite nicht verlängert wird. Zum Abschluss zieht es die eingeschworene Mannschaft noch einmal gemeinsam nach Polen, um den Triumph und den Abschied gebührend zu feiern.

Die Saison ist beendet, und die Zahlen belegen den eindrucksvollen Erfolg des Meisters. Nach 30 absolvierten Partien steht der Storkower SC mit 23 Siegen, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 93:32 unangefochten mit 71 Punkten an der Tabellenspitze.

Der schärfste Verfolger, der SV 1919 Woltersdorf, folgt mit 62 Punkten aus 30 Spielen (20 Siege, zwei Unentschieden, acht Niederlagen, Torverhältnis 87:43) auf dem zweiten Platz. Mit diesem Erfolg ist das Aufstiegsrecht in die Landesklasse gesichert. „Ja, wir werden natürlich das Aufstiegsrecht wahrnehmen, denn das war immer unser großes Ziel“, erklärt Trainer Toni Lüdtke gegenüber FuPa.

Spontane Feier am 28. Spieltag

Der Weg zum Titel war von intensiven Emotionen geprägt, vor allem, weil die erste Vorentscheidung überraschend fiel. „Wir haben natürlich ausgiebig gefeiert, nachdem wir wussten, dass wir es geschafft haben. Aber die erste Feier am 28. Spieltag am 30.05.2026 musste spontan stattfinden, da wir ja nicht damit rechnen konnten, dass Müncheberg nicht in Tauche gewinnt“, erklärt Toni Lüdtke und führt fort: „Aber als dann kurz vor Schluss die Nachricht von außen durchdrang, dass Müncheberg hinten liegt und wir schon 5:1 führten, war uns klar, dass es geschafft ist, und wir konnten spontan an diesem Tag schon die Korken knallen lassen.“

Die große Party in der Heimat

Dem spontanen Jubel folgte eine perfekt organisierte Feierlichkeit vor den eigenen Fans am darauffolgenden Wochenende. „Die zweite Feier wurde dann für den 29. Spieltag super vorbereitet und mit der offiziellen Übergabe der Meisterschale wurde dann noch mal ordentlich die Hütte in Storkow bis in die frühen Morgenstunden abgerissen. Es war einfach überragend“, sagt Toni Lüdtke voller Stolz über die ausgelassenen Stunden mit der Mannschaft.

Vom Minimalziel zum großen Wurf

Dabei war der Titelgewinn vor dem Saisonstart keineswegs als Vorgabe formuliert worden. „Wir sind nicht mit dem Ziel Meisterschaft in die Saison gestartet, aber dadurch, dass wir die Saison 2024/25 mit der Vizemeisterschaft abgeschlossen hatten, wusste ich natürlich um die Stärke meiner Mannschaft, wie auch schon in den Jahren zuvor“, blickt Toni Lüdtke zurück.

Das Problem der Vergangenheit war jedoch meist die fehlende Konstanz: „Aber wir konnten leider nie, bis auf die letzte Spielzeit, stabil bleiben über die ganze Saison. Wir haben einen so kleinen Kader mit 15/16 Mann, also kann man da nur das Ziel ausgeben, oben mitzuspielen und schauen, was passiert.“

Die Wende im Kopf kam erst im Winter. „Als wir dann aber, wie in der Saison davor, Herbstmeister waren, wusste ich, dass dieses Jahr der große Wurf drin ist, wenn wir stabil bleiben können. Was wir mit der Rückrunde auch unter Beweis stellen konnten“, erklärt Toni Lüdtke.