Das Wunder von Matondo für Ratingen 04/19

Über eine Art Weihnachtswunder hatte sich Ratingen 04/19 freuen dürfen: Noch vor dem Fest meldete sich Slone Matondo wieder einsatzfähig beim Oberligisten – dabei hatte es ursprünglich geheißen, dass der Außenverteidiger mit einem Knorpelschaden im Knie für den Rest der Saison ausfallen würde. „Er war noch einmal bei einem anderen Arzt, einem Spezialisten in Unterhaching“, berichtet Frank Zilles. Und der Sportliche Leiter der Ratinger ergänzt: „Wir müssen immer vom Status Quo ausgehen, und im Moment funktioniert es bei ihm. Toi, toi, toi.“

Möglich also, dass Matondo schon am Samstag zum Einsatz kommt, wenn das Team von Trainer Damian Apfeld ab 14 Uhr beim Regionalligisten Borussia Dortmund U23 testet. Ob die Partie am Sonntag um 15 Uhr am heimischen Götschenbeck gegen den Landesligisten VfB Speldorf stattfinden kann, hängt vom Winterwetter ab.

Nach Matondos vermutetem Saison-Aus war Jimmy Can Atila der einzige verbliebene Linksverteidiger im Kader von 04/19, den aber immer mal wieder Kniebeschwerden plagten. Auch deswegen schaute sich Zilles um und wurde bei der SSVg Velbert fündig: Valon Zushi hat in Ratingen einen Vertrag unterschrieben. „Er ist ein Linksverteidiger mit starkem linken Fuß – eine Position, die bei uns vakant ist“, sagt Zilles und berichtet über den 20-Jährigen: „Er hatte sich anfangs in Velbert in der Regionalliga durchgesetzt, wurde dann aber so ein bisschen beiseitegeschoben. Er hat jetzt eine neue Herausforderung gesucht, und wir wollen ihm eine Perspektive bieten. Wir sind guter Hoffnung, dass nun ein guter Konkurrenzkampf entsteht.“

Im Probetraining ist zudem Henry Page, 19-jähriger Innenverteidiger von Landesligist TVD Velbert, ausgebildet in der Jugend von Fortuna Düsseldorf und des VfB 03 Hilden. „Er hat sich bei uns angeboten, und die Position ist bei uns auch nicht übermäßig besetzt. Wir werden ihn auf Herz und Nieren prüfen und dann entscheiden“, sagt Zilles.

Geisler noch unter Vertrag

Abgegeben hat 04/19 schon vor Weihnachten Fabrizio Fili: Der 21-Jährige war erst zu dieser Saison gekommen, schaffte es aber nur auf sechs Oberliga-Einsätze. Ebenfalls nicht mehr dabei ist wie berichtet Daniel Gorden Raul, der zum Liga-Konkurrentene SV Sonsbck wechselt und am Dienstagabend seine Unterschrift unter die Vertragsauflösung setzte. Der Stürmer konnte sich in der vergangenen Saison nicht durchsetzen, zog sich zudem nach elf Einsätzen einen Achillessehnenriss zu, und da 04/19 in der Offensive ein Überangebot hat, war ein Wechsel angezeigt.

Anders als von anderen Medien berichtet, verhält es sich im Fall von Yannick Geisler: Der vor dieser Saison aus Schonnebeck gekommene Mittelfeldmann steht weiter im Kader der Ratinger. „Sein Vertrag ruht“, erklärt Zilles, wissend: „Er ist beruflich so sehr eingespannt, dass er uns vermutlich nicht mehr zur Verfügung steht. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich das ändert.“ Ein Abgang ist Geisler aber nicht.

