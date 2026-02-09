„Das Wort Klassenerhalt wurde aus unserer Kabine verbannt“

– Foto: Timo Babic/Verein

Der SSV Einheit Perleberg steckt im Tabellenkeller der Landesklasse West fest und überwintert auf Platz 13. Trainer Maik Arndt spricht im FuPa-Teamcheck über „Verwunderung“, fehlende Offensivwucht, den Drei-Punkte-Abzug – und warum das Wort Klassenerhalt tabu ist.

Überraschung statt Aufbruch: „nicht zu rechnen gewesen“ Dass der SSV Einheit Perleberg nach 14 Spielen nur auf Rang 13 steht, trifft den Verein ins Mark. „Nach dem Abschneiden in der letzten Saison, ist mit Platz 13 zur Winterpause natürlich nicht zu rechnen gewesen“, sagt Trainer Maik Arndt offen. Im Umfeld sei die Reaktion eindeutig: „Überwiegend herrscht Verwunderung über unser Abschneiden und teilweise auch das Auftreten in einigen Spielen.“

Rückschläge zum Start: Urlaub, Verletzungen und ein schwerer Rhythmus

Schon vor dem ersten Anpfiff war der Saisonbeginn geprägt von Problemen. Arndt berichtet von „einigen Rückschlägen“, die der Klub verkraften musste. „Auch Urlaubsplanungen und etliche Verletzungen zu Beginn haben den Start erheblich erschwert“, erklärt er. Die Folge: Perleberg fand nur selten in eine stabile Formation und wirkte oft gehemmt.

Offensive mit angezogener Handbremse: „Defizite klar zu erkennen“

Vor allem vorne fehlt die Durchschlagskraft. „Nur in wenigen Spielen konnten wir überzeugen“, sagt Arndt. Und die Statistik ist für ihn ein deutliches Warnsignal: „Mit nur 22 geschossenen Toren sind unsere Defizite klar zu erkennen.“ Besonders auffällig: „Davon 19 Treffer in den 5 siegreichen Spielen, sprechen eine deutliche Sprache!“ Es ist eine Mannschaft, die punktet, wenn sie trifft – aber zu oft ohne Wucht bleibt.

Keine gewohnte Wucht: Gegner stehen tief, Perleberg findet selten Mittel

Arndt beschreibt ein wiederkehrendes Muster. „Wir haben es nicht geschafft, unsere gewohnte Wucht im Angriffsspiel zu entwickeln“, sagt er. Die Kontrahenten hätten sich extrem defensiv ausgerichtet: „Viele Gegner haben sich sehr, sehr defensiv gegen uns aufgestellt.“ Und genau hier liegt das Problem: „Nur in wenigen Spielen konnten wir Mittel finden, um als Sieger vom Platz zu gehen.“

Verunsicherung als neues Gefühl: „ungewohnt“ nach drei Jahren oben

Ein Faktor ist auch psychologisch spürbar. Arndt glaubt, dass die Mannschaft das Verlieren schlicht nicht mehr gewohnt war. „Vielleicht auch die Situation mal 3 bis 4 Spiele nicht zu gewinnen, ist für die Mannschaft ungewohnt“, sagt er. Der Grund: „Da man die letzten 3 Jahre immer oben mitgespielt hat.“ Die Auswirkungen seien klar erkennbar: „Spieler sind verunsichert und keiner will Fehler machen.“

Der Punktabzug als zusätzlicher Schlag: „hat für Unruhe gesorgt“

Wie schwer der Saisonstart war, wurde durch einen besonderen Umstand noch verschärft: den Drei-Punkte-Abzug wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls. „Auch der Abzug von 3 Punkten hat für Unruhe gesorgt“, sagt Arndt. Besonders bitter: „Wir waren eine der ersten Mannschaften, die bestraft wurden, und das noch vor Saisonbeginn.“ Die Unsicherheit habe lange nachgewirkt. „Ungewiss,... wie wäre man damit umgegangen wenn schon 15 oder 16 Punkte auf dem Konto gestanden hätten“, fragt der Trainer.

Trotz allem: „Optimismus“ statt Resignation

Doch Perleberg steckt nicht den Kopf in den Sand. „Die Mannschaft ist sich der Lage bewusst“, sagt Arndt – und betont: „Die Stimmung zeigt definitiv Optimismus!“ Das Team glaubt weiterhin daran, dass die Hinrunde nicht das wahre Leistungsbild war.

Wintervorbereitung im Improvisationsmodus: Halle statt Rasen

Die Vorbereitung auf die Rückrunde ist kein Selbstläufer. „Auch wenn sich die Wintervorbereitung als sehr schwierig zeigt und auf Halle und Fitnessräume beschränkt ist“, beschreibt Arndt die Lage, arbeitet die Mannschaft weiter: „Alle arbeiten gemeinsam daran, in der Rückrunde zu zeigen, zu was die Truppe im Stande ist.“ Die Bedingungen sind hart, doch der Wille bleibt.

Testspiele und Pflichtprogramm: Polz als Hoffnung, Wittstock als Nachholspiel

Auch im Testspielplan gab es Rückschläge. „Testspiele mussten abgesagt werden“, berichtet Arndt. Trotzdem richtet sich der Blick nach vorn: „Aber in dieser Woche gegen Blau-Weiß Polz am 14.02., 14 Uhr, hoffen wir, endlich wieder auf dem Platz stehen zu können.“ Direkt danach wartet bereits wieder Liga-Alltag: „Die Woche danach am 21.02. steht schon ein Nachholspiel gegen Hansa Wittstock auf dem Programm.“

Keine Transfers, aber Rückkehrer: „entscheidenden Schub“ erwartet

Am Kader wird im Winter nicht geschraubt. „Veränderungen im Kader wird es nicht geben“, stellt Arndt klar. Doch es gibt Hoffnung aus dem eigenen Bestand: „Einige Spieler die in der Hinrunde ausgefallen sind werden wieder mit dabei sein und der Mannschaft den entscheidenden Schub geben.“

Konstanz als Schlüssel: nicht mehr jede Woche ein anderes Team

Perleberg will vor allem Stabilität. „Eine große Rolle wird auch spielen, einen eingespielten Kader zur Verfügung zu haben“, sagt Arndt. Denn die Hinrunde war geprägt von ständig neuen Aufstellungen: „Und nicht wie in der Hinrunde jede Woche ein anderes Team aufstellen zu müssen.“

Mentale Wende gefordert: „ein guter Start wäre sehr wichtig“

Der Trainer weiß, dass der Rückrundenauftakt entscheidend werden kann. „Ein guter Start in die zweite Saisonhälfte wäre mental sehr wichtig“, sagt Arndt, „um eine stabile Rückrunde zu spielen und unsere Tabellensituation zu verbessern.“

Klassenerhalt? Ein Tabu-Wort in Perleberg

Und doch geht es im Tabellenbild um den Abstiegskampf. Perleberg steht mit 13 Punkten auf Rang 13, hat 22:26 Tore – und steckt mitten im Gedränge. Aber Arndt setzt bewusst ein Signal nach innen. „Das Wort Klassenerhalt wurde aus unserer Kabine verbannt“, sagt er. Ein Satz, der weniger Trotz als Anspruch ist: Perleberg will wieder nach oben schauen – und beweisen, dass Platz 13 nicht das wahre Gesicht dieser Mannschaft ist.