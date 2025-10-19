Wormatia-Offensivspieler Nico Jäger (links), hier im Heimspiel gegen Engers und Ayman Ed-Daoudi, erzielte in Nentershausen seinen zweiten Saisontreffer für die Nibelungenstädter. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Das Wormatia-Spektakel Drei Tore nach fünf, sieben nach 90 Minuten: Wormser Oberligist bei Sportfreunden Eisbachtal furios

Nentershausen. Mit 45 Minuten Verspätung kam der Tross des VfR Wormatia Worms vor dem Auswärtsspiel bei den Sportfreunden in Nentershausen an der Spielstätte an. Ein Stau auf der A3 hatte die Wormaten gestoppt und den Anpfiff des Oberliga-Duells um 15 Minuten verschoben. Trotz der Hektik und der veränderten Routine waren die Wormser im Spiel von Beginn an hellwach, führten nach nur fünf Minuten (!) 3:0 und feierten einen am Ende völlig ungefährdeten spektakulären 7:3 (4:1)-Sieg im Westerwaldkreis.

Spektakel oder Zu-null-Sieg? „Da nehme ich die Mitte"

Ob ihm ein souveräner Zu-null-Sieg oder ein 7:3-Spektakel als Trainer besser gefiele, beantwortete VfR-Coach Anouar Ddaou mit einer dritten Antwort. „Da nehme ich die Mitte. Ein 5:0 oder ein 5:1.” Mit dem Resultat seines Teams und viel mehr dem Auftreten seiner Spieler war Ddaou nach den sieben Toren in Nentershausen absolut zufrieden. Auch wenn er sagte, dass ihn nur „eine Zahl auf der Anzeigetafel richtig happy gemacht” habe. „Drei Gegentore sind die Kehrseite der Medaille dieses Mal.” Aber: Nur ein kleiner Makel, eines furiosen Wormaten-Auftritts. Kaan Özkaya in der Box (2.), Nico Jäger per Abpraller (3.) und Marx Nauth nach einem Steilpass (5.) – verspätete Besucher des Spiels hatten Glück, dass die Partie verspätet angepfiffen worden war – die ersten drei Tore des Spiels hätten sie sonst verpasst.