Die SG Sonnenhof Großaspach gastiert am kommenden Samstag zum elften Spieltag der Regionalliga Südwest-Spielzeit 2025/26 beim TSV Schott Mainz. Anpfiff der Partie auf dem Kunstrasenplatz des Otto-Schott-Sportzentrums in Mainz ist um 14 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Grundsätzlich haben wir gestern Abend einfach nicht die nötige Intensität sowie Durchschlagskraft auf den Platz bekommen, um dann auch wirklich gegen einen Gegner zu bestehen, der sehr viel Körperlichkeit mitgebracht hat. Auf diesem Level entscheiden letztendlich Kleinigkeiten, das haben wir gestern wieder zur spüren bekommen. Wir sprechen da in den letzten Wochen immer sehr viel über die ähnlichen Dinge. Für uns heißt das, dass wir die Situationen noch geschlossener verteidigen, disziplinierter sein und auch aus unseren Fehlern lernen müssen. Die nun anstehende Partie am Samstag bei Schott Mainz wird aufgrund der Gegebenheiten vor Ort sicherlich nochmal ein völlig anderes Spiel. Wir haben aber am gestrigen Abend trotzdem wieder Moral bewiesen, sind nochmal stark zurückgekommen und haben es bis zum Schlusspfiff spannend gemacht. Das wollen wir als positives Gefühl mit nach Mainz nehmen und dort überzeugen.“

Die Personalsituation:

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am Samstag nach jetzigem Stand auf Elias Rahn (Aufbautraining) und Lukas Stoppel (Sprunggelenksverletzung). Dagegen kehrt Hugo Kretschmar nach seiner abgesessenen Rotsperre wieder in das Aufgebot des Dorfklubs zurück.

Der Gegner:

Nach nur einer Saison in der Fünftklassigkeit – bedingt durch den Abstieg am Ende der Spielzeit 2023/24 - ist der TSV Schott Mainz seit dieser Saison wieder zurück in der Regionalliga Südwest. Dabei legten die Mainzer eine fast identisch beeindruckende Oberliga-Saison wie die Aspacher hin, holten stolze 91 Punkte aus 34 Spielen bei lediglich einer Niederlage sowie einem beachtlichen Torverhältnis von 115:24.

Nun will sich das Team von Coach Samuel Horozovic - welcher am kommenden Samstag aufgrund einer Rotsperre nicht an der Seitenlinie stehen wird - auch endlich wieder den Klassenverbleib sichern und dem Trend einer „Fahrstuhlmannschaft“ entgegenwirken. Einen entscheidenden Teil dazu beitragen sollen vor allem auch die Neuzugänge wie beispielweise Dennis De Sousa Oelsner (von den Stuttgarter Kickers), Armin Olayo (vom 1. FC Nürnberg II) und Shako Onangolo (vom FC Gießen). Nicht mehr dabei sind hingegen unter anderem Ex-Torjäger Lennart Thum (VfR Mannheim) und Robin Rosenberger (FC Bayern Alzenau). Damit fällt der gewöhnliche Sommer- Transfer-Umbruch des TSV im Vergleich zu den meisten anderen Regionalligisten deutlich überschaubarer aus.

Aktuell belegt die Fußballabteilung des größten Breitensportvereins in Rheinland-Pfalz mit fünf Punkten aus den bisherigen zehn Saisonspielen den 18. und damit letzten Tabellenplatz der Südwest-Staffel. Den bislang einzigen Saisonsieg gab es bereits am ersten Spieltag beim deutlichen 4:0 zu Gast bei Mitaufsteiger FC Bayern Alzenau. Anschließend setzte es sieben Niederlagen sowie zwei Unentschieden.

Bislang trafen der TSV Schott Mainz und die SG Sonnenhof Großaspach in insgesamt vier Pflichtspielen aufeinander. Kurios: Auf dem Kunstrasenplatz der Blau-Weißen setzte sich jeweils in beiden Duellen die SG durch (3:0 und 2:1). In der heimischen WIRmachenDRUCK Arena entschied der TSV beide Begegnungen für sich (4:1 und 1:0). Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Timo Bugglin (26, TuS Binzen) und seinen beiden Assistenten Luigi Satriano und Christian Eiletz.

Rund um die Partie:

Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch von dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter. Tickets für das Spiel gibt es vor Ort an den Tageskassen sowie vorab im Online-Ticketshop auf der Schott Mainz-Website. Die Begegnung ist außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ unter www.leagues.football/sga abrufbar.