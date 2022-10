Das Wochenende der Nullnummern 2. Liga interregional, Gruppe 5

Geteilt: Lachen/Altendorf mit glücklichem Remis

In einer Partie, die bei widrigen Bedingungen ausgetragen werden musste, kam der FC Lachen/Altendorf zu einem glückliche 0:0 gegen Thalwil.

Die Thalwiler Gäste waren dabei aber das klar bessere Team und drückten von Anfang an auf den Führungstreffer. Die Zürcher vom unteren linken Seeufer kreierten sich immer wieder vielversprechende Chancen, doch hielt Lachen dem Druck ein ums andere Mal stand.

Nachdem zu Beginn von Hälfte zwei der FCLA kurz Oberwasser erhalten hatte, war es in der Folge wieder Thalwil, das eindeutig die feinere Klinge führte. Lachen hatte in dieser Phase etwas Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Es brauchte gleich mehrere Interventionen von Lachens Schlussmann Avellanda, der den Lachnern mit seinen Taten am Ende einen schmeichelhaften Zähler sicherte.

Gesagt: "Beide Seiten zeigten eine sehr gute Leistung"

In einem taktisch hochstehenden Fussballspiel konnten weder die SV Schaffhausen, noch der FC Uster über ein Tor jubeln. Nach 90 Minuten trennten sich die zwei Mannschaften 0:0.

Geprägt war das Spielgeschehen von Aktionen zwischen den zwei Strafräumen. Während Uster vermehrt den Vorwärtsgang suchte, dabei aber auch nicht das letzte Hemd riskieren wollte, zog sich Gastgeber Schaffhausen eher zurück. Da sich beide Mannschaften diszipliniert verhielten blieben Torchancen über die gesamte Spieldauer eine Seltenheit. Neben je einer strittigen Szene im Strafraum auf beiden Seiten konnte die "Spielvi" noch einen Lattentreffer verbuchen. Usters beste Gelegenheit stammte aus einer Überzahlsituation, die nicht gut zu Ende gespielt wurde.

"Beide Seiten zeigten eine sehr gute Leistung", urteilte Schaffhausens Assistenztrainer Dario Russo in den "Schaffhauser Nachrichten" .

Ähnlich sah es auch die Gegenseite. So sprach Usters Trainer Etienne Scholz im "Zürcher Oberländer" von einem "gerechten Resultat".