Auch der Elgersweierer Torwart Marius Berg fällt derzeit verletzt aus. – Foto: Wolfgang Künstle
Das Wochenende der Ernüchterungen
Fußball-Bezirksligist SV Rust muss in Oppenau Federn lassen.
Fußball-Bezirksligist SV Rust muss in Oppenau Federn lassen. Bitter für den SV Oberschopfheim und den FSV Seelbach: Beide verlieren ihre Partie in den Schlussminuten.
Mit dem 2:2 des Zeller FV im Heimspiel gegen den SV Diersheim ist die Spitze in der Fußball-Bezirksliga noch enger zusammengerückt. Der FC Ettenheim-Altdorf und der SC Offenburg konnten nach Punkten aufschließen. Der FC Ettenheim-Altdorf setzte sich im Topspiel mit 2:1 beim SV Fautenbach durch und positionierte sich damit endgültig im Favoritenkreis der Liga. Michael Schwanz brachte die Rohanstädter in der 55. Minute in Führung, Sascha Raz glich kurz darauf aus. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.