Das Wochenende der Ernüchterungen

Mit dem 2:2 des Zeller FV im Heimspiel gegen den SV Diersheim ist die Spitze in der Fußball-Bezirksliga noch enger zusammengerückt. Der FC Ettenheim-Altdorf und der SC Offenburg konnten nach Punkten aufschließen. Der FC Ettenheim-Altdorf setzte sich im Topspiel mit 2:1 beim SV Fautenbach durch und positionierte sich damit endgültig im Favoritenkreis der Liga. Michael Schwanz brachte die Rohanstädter in der 55. Minute in Führung, Sascha Raz glich kurz darauf aus. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.