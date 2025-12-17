„Das wird wichtig sein, um um den Aufstieg mitzuspielen“

Ein frühes Pokal-Aus und zwei Niederlagen zum Start. Der FC Este 2012 war mit Sorgenfalten in die Saison 2025/26 gestartet, nun überwintern die Moisburger aber doch am Platz an der Sonne der Kreisliga Harburg. Der Vizemeister musste einigen Widerständen trotzen und träumt dennoch von der Bezirksliga-Rückkehr.

Viel Zeit blieb dem FC Este 2012 nicht, um den geplatzten Aufstiegstraum über die Relegation gegen Germania Walsrode (2:3) zu verkraften. „Dass der Saisonanfang alles andere als gut war, waren vielleicht auch Nachwirkungen davon“, sagt Teammanager Sven Timmermann. „Wir hatten danach keine Vorbereitung, in der uns einige Spieler weggebrochen sind.“ Jan Bünning (Beckenverletzung) und Philip Inacio (Kreuzbandriss) unterstützen seitdem Trainer Jendrik Matthies als dessen Assistenten, Letzterer wird zur kommenden Spielzeit den Platz auf der Bank übernehmen.

Darüber hinaus fehlen mit Niklas Heins (Knorpelschaden) sowie David Perlitz und Iskender Capli wichtige Säulen, die erst acht bzw. zwei Ligaspiele bestritten haben. „Wir haben große Probleme gehabt und das war für den jungen Kader keine einfache Zeit“, erklärt Timmermann. „Trotzdem sind wir beeindruckend zurückgekommen.“ Denn nach dem Pokal-Aus in Maschen (5:6 n.E.) und den Auftaktpleiten gegen den Buchholzer FC II (1:2) und Winsen/Luhe (0:2) meldete sich die Matthies-Elf mit zehn Siegen und einem Remis in Serie zurück.