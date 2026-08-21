„Das wird wahrscheinlich die größtmögliche Aufgabe“

– Foto: Volkhard Patten

Am dritten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 trifft der Tabellen-15. SV Lauingen-Bornum auf den zweitplatzierten BSC Acosta. Während die Gastgeber nach zwei Niederlagen unter Zugzwang stehen, reisen die Braunschweiger mit der maximalen Ausbeute von sechs Punkten an. Beide Trainer erwarten eine anspruchsvolle Partie.

Die Mannschaft von Trainer Uwe Stucki setzte sich zunächst mit 2:1 gegen Germania Lamme durch und gewann am vergangenen Wochenende erneut mit 2:1 gegen den FSV Schöningen II. Damit gelangen zwei knappe Siege gegen Mannschaften, die ebenfalls zum erweiterten Feld der Bezirksliga zählen.

Der BSC Acosta hat sich nach den ersten beiden Spieltagen an die Tabellenspitze herangearbeitet und liegt mit sechs Punkten sowie einem Torverhältnis von 4:2 auf Rang zwei. Nur der ebenfalls verlustpunktfreie TuS Fortuna Oberg steht aufgrund der besseren Tordifferenz vor den Braunschweigern.

„Nach zwei knappen Siegen gegen zwei Topteams der Liga geht es für uns nach Bornum. Da wir uns dort in den letzten Jahren immer schwergetan haben, fahren wir mit viel Respekt nach Bornum“, sagt Stucki.

Der Trainer muss allerdings auf einige Spieler verzichten. Urlauber und verletzte Akteure stehen nicht zur Verfügung. Deshalb soll der kurzfristig verpflichtete Paul Lakaschus unmittelbar in den Spieltagskader rücken.

„Wir wollen unseren guten Saisonstart weiter ausbauen, müssen allerdings auf den einen oder anderen Urlauber und verletzten Spieler verzichten. Deshalb wird der kurzfristig verpflichtete Neuzugang Paul Lakaschus sofort in den Spieltagskader kommen.“

Lauingen-Bornum sucht nach dem ersten Erfolgserlebnis

Die Ausgangslage der Gastgeber ist deutlich schwieriger. Der SV Lauingen-Bornum ist nach zwei Spieltagen noch punktlos und steht mit einem Torverhältnis von 1:7 auf Rang 15. Zum Auftakt unterlag die Mannschaft dem VfL Leiferde mit 0:2, am vergangenen Wochenende folgte eine 1:5-Niederlage beim MTV Hondelage.

Co-Trainer Robin Rose erwartet nun einen Gegner, der die bisherige Saisonbilanz bestätigt.

„BSC erwarten wir sehr stark. BSC war letztes Jahr schon oben mit dabei. Jetzt haben sie noch den einen oder anderen Spieler, der aus der ersten Mannschaft übrig geblieben ist und jetzt bei ihnen mit dazugestoßen ist. Insofern ist das wahrscheinlich eine absolute Spitzenmannschaft aus unserer Liga.“

Auch die bisherigen Ergebnisse des BSC beeindrucken Rose. „Sie haben jetzt ihre ersten beiden Spiele gegen wirklich gute Gegner gewonnen. Insofern stellen wir uns schon darauf ein, dass das wahrscheinlich die größtmögliche Aufgabe wird, die wir diese Saison so haben.“

Entsprechend hoch schätzt der Lauingen-Bornumer Co-Trainer die Qualität des Gegners ein: „Wir erwarten auf jeden Fall einen Gegner, der ein gehobenes Bezirksliganiveau hat und wahrscheinlich auch sehr gute Individualisten in seiner Mannschaft. Da müssen wir auf jeden Fall an unsere Grenzen gehen, wenn wir etwas holen wollen.“

Lauingen arbeitet an Physis und Laufleistung

Um sich auf die Aufgabe vorzubereiten, hat Lauingen-Bornum in dieser Woche intensiv trainiert. Rose berichtet von einer hohen Beteiligung und Einheiten mit langer Belastungsdauer.

„Wir haben Dienstag über zwei Stunden auf dem Platz gestanden. Wir hatten jeweils 16 Spieler bei den Einheiten. Insofern hatten wir jetzt die Gelegenheit, uns gut vorzubereiten.“

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der körperlichen Verfassung der Mannschaft. Gerade gegen einen individuell möglicherweise stärkeren Gegner soll die eigene Lauf- und Zweikampfstärke helfen. „Wir haben, glaube ich, an unserem Rückstand gearbeitet, den wir konditionell zum Teil noch haben. Wir wollen läuferisch einfach noch stärker werden, um in den Spielen körperlicher zu sein und noch mehr in den Zweikämpfen präsent zu sein.“

Rose sieht darin einen entscheidenden Ansatz für die Begegnung: „Das wird ganz, ganz wichtig, wenn du gegen einen Gegner spielst, der dir individuell möglicherweise überlegen ist. Das ist der Ansatz fürs Wochenende.“

Damit treffen am Sonntag zwei Mannschaften mit gegensätzlichen Ausgangslagen aufeinander. Acosta will seinen perfekten Saisonstart fortsetzen und den Platz in der Spitzengruppe behaupten. Lauingen-Bornum benötigt dagegen möglichst schnell Punkte, um den Fehlstart zu korrigieren. Die Rollen sind vor dem Anpfiff klar verteilt – doch gerade für den Tabellen-15. bietet das Heimspiel die Gelegenheit, gegen den Zweiten ein erstes Signal zu setzen.