Trainer Yüksel Altinkaya lässt keinen Zweifel daran, wie wertvoll das Jahr für seinen Klub bisher war. „Zur Winterpause, ich denke, wir stehen momentan sehr gut da. Viel besser, als wir uns das erhofft haben“, sagt er. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Tabellenplatz.“

Das Duell mit Bad Harzburg sieht er als echte Standortbestimmung. „Letztes Spiel gegen Bad Harzburg, das wird uns nochmal alles abverlangen“, betont Altinkaya. Die TSG sei ein Gegner, der absolut zu Recht oben stehe. „Ich hatte auch Anfang der Saison gesagt: einer meiner Meisterschaftsfavoriten. Gute Mannschaft, sehr guter Trainer, klare Spielanlage.“

Schon das Hinspiel (0:0) blieb Altinkaya positiv in Erinnerung. „Auch das Hinspiel war schon sehr, sehr gut. Hat irre viel Spaß gemacht.“ Dass erneut ein temporeiches und intensives Aufeinandertreffen bevorsteht, daran besteht für ihn kein Zweifel. „Macht auch Spaß, gegen die zu spielen, hohes Tempo.“

Ob die Partie allerdings auf regulärem Geläuf stattfinden kann, ist aus Sicht des Trainers offen. „Ob es das Wetter zulässt, ist eine andere Geschichte“, schränkt er ein und verweist auf die unsichere Platzlage Ende November.

Trotz der Stärke des Gegners und der äußeren Bedingungen blickt Altinkaya der Partie positiv entgegen. „Wir freuen uns auf das Spiel und dann mal schauen, wie das ausgeht.“ Ein Punktgewinn wäre für Thiede bereits ein Erfolg: „Wenn wir gegen Bad Harzburg gut aussehen und den einen Punkt wie im Hinspiel mitnehmen können, sind wir mehr als zufrieden.“

Für Viktoria Thiede bietet die Begegnung die Chance, die hervorragende Hinrunde zu veredeln. Für die TSG Bad Harzburg hingegen ist es ein Pflichttermin, um Spitzenreiter MTV Wolfenbüttel II (38 Punkte) nicht aus den Augen zu verlieren. Spannung ist garantiert, sofern das Wetter mitspielt.