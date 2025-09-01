"Das wird uns nicht umhauen" - Vorsfelde schlägt Gifhorn mit 4:1

Gifhorn erwischte einen guten Start: Nach einer frühen Großchance von Jovan Hoffart, der das Lattenkreuz nur knapp verfehlte, brachte Marvin Luczkiewicz sein Team in der 34. Minute mit einem sehenswerten Treffer aus gut 20 Metern in Führung. Doch die Freude währte nicht lange – nur drei Minuten später glich Vorsfelde durch Michel Haberecht aus. Kurz vor der Pause hatte Gifhorn durch Charlie Kolmer, dessen Schuss an die Latte klatschte, Pech im Abschluss und verpasste das mögliche 2:1. "Sehr ausgeglichene erste Halbzeit in einem richtig guten Landesliga-Spiel mit ein wenig mehr Ballbesitz für Vorsfelde." so Ringe.

Die entscheidende Szene folgte unmittelbar nach Wiederanpfiff: Ensar Maloku sah nach einem Stellungsfehler, wodurch er foulen musste, die Gelb-Rote Karte. Den fälligen Strafstoß verwandelte erneut Haberecht zur 2:1-Führung für die Gastgeber. In Überzahl nutzte Vorsfelde die sich bietenden Räume konsequent: Fynn Breit entschied die Partie mit einem Doppelpack (66./81.) endgültig.

Moral bewiesen

Trotz Unterzahl gab sich Gifhorn nicht auf und kam noch zu zwei hochkarätigen Chancen durch Kolmer, die jedoch ungenutzt blieben. Trainer Holger Ringe lobte die Moral seiner Mannschaft trotz der Niederlage:

„Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, gehen verdient in Führung und hatten sogar Chancen auf das 2:1. Die Gelb-Rote Karte war der Knackpunkt, trotzdem haben die Jungs Moral gezeigt. Nach fast zwei Jahren verlieren wir mal wieder ein Pflichtspiel – das wird uns nicht umhauen.“



Tabellarisch sind die beiden Teams nun punktgleich auf Rang drei und vier. Weiter geht es für den Oberliga-Absteiger Vorsfelde am Samstag. Dann steht das Spitzenspiel bei Germania Bleckenstedt an. Gifhorn empfängt am Sonntag die Freien Turner aus Braunschweig - ebenfalls ein Spitzenspiel.