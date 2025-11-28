"Das wird Üfingen am Sonntag ganz anders zu spüren bekommen"

Wenn der MTV Wolfenbüttel II am Sonntag (13.00 Uhr) den TSV Üfingen empfängt, trifft der souveräne Spitzenreiter der Bezirksliga Braunschweig 3 auf die einzige Mannschaft, die ihm in dieser Saison eine Niederlage zufügen konnte. Trainer Murat Güzel setzt vor dem Spiel klare Zeichen und formuliert deutliche Ansprüche.

Spitzenreiter mit klarem Ziel

Mit beeindruckenden 38 Punkten aus 15 Spielen führt der MTV Wolfenbüttel II die Tabelle komfortabel an. 60 erzielte Tore, nur 16 Gegentreffer und eine Serie von zwölf Siegen unterstreichen die Dominanz des Teams von Trainer Murat Güzel. Doch eine Erinnerung sticht heraus, die 1:3-Hinspielniederlage gegen Üfingen.

„Unser Ziel ist klar: Wir wollen das Jahr 2025 mit einem positiven Abschluss in die Winterpause krönen“, betont Güzel. Seine Mannschaft sei bereit, den letzten Eindruck vor der Pause selbstbewusst zu setzen.

Der TSV Üfingen rangiert trotz drei Spielen Rückstand auf Platz 9 (20 Punkte) und hat in dieser Saison mehrfach bewiesen, wie gefährlich er sein kann. Doch der Blick des Spitzenreiters geht nach innen.

„Üfingen ist bislang die einzige Mannschaft, die uns schlagen konnte. Genau diese Herausforderung spornt uns an“, erklärt Güzel. Das Team habe aus dem Hinspiel gelernt.

„Wer uns begegnet, wird unsere Dominanz erleben“

Güzel zeigt sich vor dem Heimspiel kämpferisch und voller Zuversicht. „Wer uns auf dem Platz begegnet, wird von Beginn an unsere Dominanz erleben“, sagt er. Diese Dominanz, so der Trainer, sei in dieser Saison zum Markenzeichen geworden, sowohl mit als auch gegen den Ball.

„Wir verfügen über herausragenden Teamspirit, Ehrgeiz und Willen. Jeder Einzelne bringt diese Werte aus tiefstem Inneren mit“, beschreibt der Coach die interne Dynamik. Die Vorbereitung auf das Duell sei entsprechend fokussiert gewesen.

Im Vergleich zur ersten Partie zwischen beiden Teams sieht Güzel deutliche Fortschritte:

„Damals befanden wir uns noch in der Findungsphase. Am Sonntag wird Üfingen uns ganz anders zu spüren bekommen. Wir haben an vielen Stellschrauben gearbeitet und bleiben unserem Weg treu – wir spielen für uns.“

Revanche als Motivation

Auch wenn der MTV als klarer Favorit in die Partie geht, warnt Güzel indirekt vor Überheblichkeit. Mit 38 Toren aus nur zwölf Partien verfügt Üfingen über eine der besten Offensiven der Liga. Dennoch macht der Tabellenführer keinen Hehl daraus, wie er den Abschluss des Jahres gestalten möchte: selbstbewusst, dominant und erfolgreich.

„Mit Dominanz am Ball und gegen den Ball wollen wir unseren Zuschauern am Sonntag einen beeindruckenden Abschluss bieten“, sagt Güzel, ein Versprechen, das die Richtung vorgibt.