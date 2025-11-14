„Das wird richtig geil“ – Kranzberg freut sich auf Gipfeltreffen in Finsing

Die Kranzberger fühlen sich als Jäger wohl und reisen am Freitag zu Spitzenreiter FC Finsing. Spielertrainer Dennis Hammerl ist heiß auf die Partie.

Wochenlang führte der SV Kranzberg das Tableau der Kreisliga 2 doch etwas überraschend an. Aber dann leistete sich die Hammerl-Elf drei Spiele ohne Sieg – und schon übernahm ganz oben der FC Finsing. Jene Truppe, bei der die Kranzberger am Freitag (19 Uhr) zum Spitzenspiel gastieren.

„Die Enttäuschung hielt sich in Grenzen“, kommentiert Spielertrainer Dennis Hammerl die verlorene Tabellenführung. Man könne das alles einordnen. Und: „Die ersten Teams liegen ja eh nah beieinander“, zeigt Hammerl auf. Am Ende sei es immer leichter, der Jäger statt der Gejagte zu sein.

Doch haben die Kranzberger nun Blut geleckt mit dem Platz an der Sonne? Das will Hammerl noch nicht so recht einordnen. Vor der Saison sei der Aufstieg in die Bezirksliga ja nie das Ziel gewesen. „Jetzt warten wir mal das Finsing-Spiel ab“, so der Coach. Erst in der Winterpause würden die Mannschaft und er gemeinsam entscheiden, „ob wir unsere Ziele neu ausrichten“.

„Freitagabend und Fußball, das wird richtig geil.“

Dennis Hammerl

Mit dem Spitzenreiter erwartet Hammerl einen harten Brocken. Der FCF sei „spielerisch mit die stärkste Mannschaft“ der gesamten Liga. Hinzu komme, dass sich die Kranzberger Fußballer in Finsing zuletzt immer schwergetan hätten. Dennoch ist die Vorfreude riesig – „Freitagabend und Fußball“, fasst es Spielertrainer Dennis Hammerl zusammen, „das wird richtig geil“.

Personell will sich der Coach des Tabellendritten nicht in die Karten schauen lassen. Ein, zwei Akteure seien aktuell angeschlagen und ihr Einsatz somit mehr als fraglich für die Partie beim Spitzenreiter. „Da werd‘ ich aber einen Teufel tun und was verraten“, schmunzelt Hammerl. Es steht halt doch ein Topspiel an – wenngleich die Kranzberger heuer mit ganz anderen Ambitionen in die Saison gegangen sind.