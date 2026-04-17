Es prickelt nur so vor dem Spiel am Sonntag ab 15 Uhr auf der Ehranger Heide: Der Tabellenvorletzte der A7, die FSG Ehrang/Pfalzel, und Spitzenreiter DJK St. Matthias Trier kämpfen im prestigeträchtigen Stadtderby nicht nur um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg beziehungsweise um den Aufstieg, sondern auch um den Einzug ins Finale im A-/B-Liga-Kreispokal. Ein Endspielteilnehmer für die Partie am Samstag, 30. Mai, in Könen steht mit der SG Weintal-Oberemmel bereits fest.
„Das Spiel hat für beide Wettbewerbe Endspielcharakter. Für mich als Trainer ist die Partie ein Mix aus beidem. In einem Spiel kannst du viel gewinnen, aber auch einiges verlieren“, sagt DJK-Spielertrainer Ahmed Boussi.
Die Meisterschaft habe jedoch Priorität, lässt der Deutsch-Libenese durchblicken, doch auch der Pokal besitze bei der DJK einen besonderen Stellenwert. Der FSG Ehrang/Pfalzel begegnet der frühere Regionalligaspieler von Eintracht Trier und einstige Luxemburger Zweitligaakteur mit Respekt: „Sie sind seit fünf Spielen ungeschlagen und kommen mit viel Wucht und Tempo nach vorne. Durch die jüngsten Erfolge haben sie viel Selbstvertrauen getankt. Das wird heiß und hitzig.“ Es komme darauf an, kämpferisch dagegenzuhalten sowie die Schnittstellenpässe in die Spitze und die Kreativität im Mittelfeld zu unterbinden.
Wie Boussi unterstreicht, wolle seine Mannschaft es nicht auf eine Verlängerung oder gar ein Elfmeterschießen ankommen lassen, sondern die Partie bereits nach 90 Minuten entscheiden. „Wir haben in dieser Saison schon einige Elfmeter nicht verwandelt und Nerven gezeigt. Wir tun gut daran, von der ersten Minute an Gas zu geben und hellwach zu sein“, sagt Boussi, dessen Mannschaft am letzten Spieltag (Sonntag, 24. Mai, 15 Uhr) beim aktuellen Verfolger SV Trier-Irsch antritt. Bis dahin möchte die DJK den Vorsprung verteidigt haben – wenn möglich sogar ausbauen.
Die Entwicklung vor allem nach der Winterpause ist aus Sicht des DJK-Coachs sehr gut: „Rechnet man das Pokalspiel gegen den VfL Trier (6:2) hinzu, haben wir fünf Siege in Folge gefeiert. Wir haben einen Lauf und möchten mit einem Sieg in Ehrang Trier-Irsch weiter auf Distanz halten.“ Am jüngsten Last-Minute-Liga-Erfolg über seinen Ex-Club VfL hatte er nach seiner Einwechslung Mitte der zweiten Hälfte selbst entscheidenden Anteil, als er nach einem abgefangenen Abschlag des Torhüters mit einem schnellen Steckpass auf Siegtorschütze Baran Hassan das Tor vorbereitete.
In der Wintervorbereitung habe das Team intensiv im athletischen Bereich gearbeitet, berichtet Boussi: „Unsere Physios haben ein spezielles Athletikprogramm ausgearbeitet, das jeder Spieler individuell umsetzen musste. Durch die gesteigerte Widerstandsfähigkeit und Körperlichkeit hatten wir nur wenige Verletzte.“ Die Mannschaft sei nach dem dritten Platz in der Vorsaison weiter gereift und habe Spiele, die auf Messers Schneide standen, oft noch zu ihren Gunsten entschieden.
Gewinnt das Team auch in Ehrang, rückt der Aufstieg einen weiteren Schritt näher. „Die Bezirksliga ist realistisch, doch wir wollen uns nicht selbst unter Druck setzen. Ziel ist es, ganz oben zu bleiben. Wir sind auf jedes Spiel, das noch kommt, extrem fokussiert.“ Wichtig sei im Saisonendspurt, nicht zu verkrampfen und eine „gewisse Gelassenheit an den Tag zu legen, ohne Fokus und Seriosität zu verlieren“.
Indes laufen die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. Boussi und seine beiden Assistenztrainer Kevin Dres und Michael Carsten Blau (als spielender Co-Trainer) haben bereits ihre Zusage gegeben, über den Sommer hinaus weiterzumachen. An gezielten Verstärkungen sei man dran, lässt der auch mit 37 Jahren noch immer agile und torgefährliche Angreifer durchblicken.