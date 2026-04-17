„Das wird heiß und hitzig“ Fußball-Kreisliga A 7: Ein Spiel, zwei Wertungen: Weil die Partie am Sonntag auch als Kreispokalspiel über die Bühne geht, ist die Anspannung bei Gastgeber FSG Ehrang/Pfalzel und der DJK St. Matthias Trier deutlich höher als sonst. Ahmed Boussi, Spielertrainer der Mattheiser, verrät, worauf es jetzt ankommt. von Lutz Schinköth · Heute, 17:18 Uhr · 0 Leser

Ballgewandt und abschlussstark: Als Spieler ist DJK-Trainer Ahmed Boussi weiter unverzichtbar für sein Team. – Foto: FuPa/Verein

Es prickelt nur so vor dem Spiel am Sonntag ab 15 Uhr auf der Ehranger Heide: Der Tabellenvorletzte der A7, die FSG Ehrang/Pfalzel, und Spitzenreiter DJK St. Matthias Trier kämpfen im prestigeträchtigen Stadtderby nicht nur um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg beziehungsweise um den Aufstieg, sondern auch um den Einzug ins Finale im A-/B-Liga-Kreispokal. Ein Endspielteilnehmer für die Partie am Samstag, 30. Mai, in Könen steht mit der SG Weintal-Oberemmel bereits fest. „Das Spiel hat für beide Wettbewerbe Endspielcharakter. Für mich als Trainer ist die Partie ein Mix aus beidem. In einem Spiel kannst du viel gewinnen, aber auch einiges verlieren“, sagt DJK-Spielertrainer Ahmed Boussi.

So sieht Boussi die FSG Ehrang/Pfalzel Die Meisterschaft habe jedoch Priorität, lässt der Deutsch-Libenese durchblicken, doch auch der Pokal besitze bei der DJK einen besonderen Stellenwert. Der FSG Ehrang/Pfalzel begegnet der frühere Regionalligaspieler von Eintracht Trier und einstige Luxemburger Zweitligaakteur mit Respekt: „Sie sind seit fünf Spielen ungeschlagen und kommen mit viel Wucht und Tempo nach vorne. Durch die jüngsten Erfolge haben sie viel Selbstvertrauen getankt. Das wird heiß und hitzig.“ Es komme darauf an, kämpferisch dagegenzuhalten sowie die Schnittstellenpässe in die Spitze und die Kreativität im Mittelfeld zu unterbinden. Bloß kein Elfmeterschießen ... Wie Boussi unterstreicht, wolle seine Mannschaft es nicht auf eine Verlängerung oder gar ein Elfmeterschießen ankommen lassen, sondern die Partie bereits nach 90 Minuten entscheiden. „Wir haben in dieser Saison schon einige Elfmeter nicht verwandelt und Nerven gezeigt. Wir tun gut daran, von der ersten Minute an Gas zu geben und hellwach zu sein“, sagt Boussi, dessen Mannschaft am letzten Spieltag (Sonntag, 24. Mai, 15 Uhr) beim aktuellen Verfolger SV Trier-Irsch antritt. Bis dahin möchte die DJK den Vorsprung verteidigt haben – wenn möglich sogar ausbauen.