Das wird eine Herkulesaufgabe: Für den TSV Allershausen zählt nur der Klassenerhalt

Mannschaftsfoto des TSV Allershausen. – Foto: Verein

Der Aufsteiger startet am Freitag in die Bezirksliga Nord. Alles andere als das Ziel Klassenerhalt wäre für Coach Stiller vermessen.

Lange haben die Fußballer des TSV Allershausen auf diesen Tag gewartet. Am Freitag ist es so weit: Der Aufsteiger feiert nach 13 Jahren Abstinenz sein Comeback in der Bezirksliga Nord. Damals ging es nach nur einer Saison wieder zurück in die Kreisliga. Dieses Mal wollen Trainer Michael Stiller und seine Mannschaft länger bleiben – doch das könnte eine Herkulesaufgabe werden. „Das Ziel kann nur der Klassenerhalt sein. Alles andere wäre absolut vermessen, dafür würde auch jegliche Grundlage fehlen. Aber ja, wir wollen das angehen“, betont Stiller. Das Vorhaben erhielt jedoch bereits vor dem ersten Spieltag erste Dämpfer.

Der Aufstieg war erst seit wenigen Wochen eingetütet, als der TSV Allershausen in die Vorbereitung startete – und die Euphorie prompt abebbte. Denn gleich im ersten Test verletzte sich Felix Bachmann am Syndesmoseband. Er wird noch etwa drei Monate ausfallen. Ebenfalls nicht ins Konzept passt Coach Stiller die Sperre von Simon Hilmer aus dem letzten Spiel der vergangenen Saison gegen Unterbruck. „Vier Spiele für einen Schubser sind eigentlich unglaublich“, ärgert sich Stiller. Im letzten Testspiel verletzte sich darüber hinaus Janis Kratzl am Knie – möglicherweise schwerer. Die Diagnose steht noch aus. Dass der Coach mit solchen Widrigkeiten umgehen kann, hat er in seiner Karriere häufig bewiesen. Ihm ist zuzutrauen, auch auf die Abgänge von David Raabe (TSV Jetzendorf) und Paulo Just (SE Freising) reagieren zu können.

Für das Ziel Klassenerhalt hat der TSV den Kader in der Sommerpause vor allem in der Breite verstärkt. Mit den ehemaligen Attachingern Fareed Tourey und Joshua Goodluck kamen Spieler, die bereits in der Bezirksliga aufgelaufen sind. Rückkehrer Marc Gundel (FSV Pfaffenhofen II) spielte ebenfalls bereits höherklassig, ist mit seinen 38 Jahren aber nicht mehr der Jüngste. Die Allershausener hoffen allerdings, dass Gundels Torinstinkt noch häufig zum Vorschein kommt. Die weiteren Neuzugänge sind jung und talentiert, aber auch noch unerfahren auf diesem Niveau. Für Stiller geht es darum, schnell eine konkurrenzfähige Einheit zu formen.

Der Kern seiner Mannschaft steht – trotz der Abgänge von Just und David Raabe. Wichtig wird sein, dass der TSV nicht direkt zu Saisonbeginn unter Druck gerät, sondern die Aufstiegseuphorie das Team über die ersten Wochen der Runde trägt. Das Auftaktprogramm hat es jedenfalls in sich: Nach dem mit Spannung erwarteten Ampertal-Derby am Freitagabend gegen den SVA Palzing geht es gegen Mannschaften, die am Ende in der oberen Tabellenhälfte landen wollen – darunter der Landesliga-Absteiger SV Dornach, den der TSV am dritten Spieltag empfängt. Auch die SpVgg Kammerberg, die Stiller für einen der vorderen Plätze auf dem Zettel hat, steht früh auf der Gegnerliste.

Der TSV Allershausen wird an seinem Leistungsmaximum spielen müssen, um sich in der neuen Liga zu behaupten. Gewöhnt sich die Mannschaft an das Tempo, sollte der Klassenerhalt möglich sein.