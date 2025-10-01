„Das wird eine heiße Partie“: SE Freising will ins Finale einziehen

In der Bezirksliga läuft es aktuell gar nicht rund für die Fußballer des SE Freising – daran konnte auch der Trainerwechsel nichts ändern.

Nur gute Erfahrungen gemacht haben die Lerchenfelder heuer dagegen im Toto-Pokal. Und nun haben die SEF-Kicker sogar die Möglichkeit, ins Finale im Kreis Donau/Isar einzuziehen – und damit weiter Selbstvertrauen für den Liga-Alltag zu tanken.

Zu Gast sind die Freisinger am Mittwoch (19.30 Uhr) im Halbfinale beim SV Eintracht Berglern, dem aktuellen Sechsten der Kreisliga 2. SEF-Trainer Heiko Baumgärtner nimmt das Duell sehr ernst. „Das wird eine heiße Partie“, prophezeit er. „Berglern ist eine eingespielte Truppe.“ Nach zwei deutlichen Niederlagen gegen Kranzberg und Unterbruck zuvor, scheint die Eintracht die Kurve bekommen zu haben. Jüngst gab es einen 4:0-Sieg in Nandlstadt. Die Holledauer waren heuer gar nicht mal so schlecht in die Liga gestartet, doch Berglern trat über 90 Minuten souverän auf und gewann die Partie am Ende hochverdient.