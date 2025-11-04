Das wird eine ganz schwierige Saison

Die beiden Trainer des FC Pesch stehen im Regen, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Mit dem neu formierten Team, welches sie von ihren Vorgängern nach dem 2. Spieltag übernehmen mussten, stehen sie nach 10 Spielen und 4 Punkten am Tabellenende.

Zu Saisonbeginn hatten 17 Spieler den Verein verlassen und 18 neue Spieler wurden aufgenommen, wobei man stark auf junge Spieler setzte. Auch 2 Spieler aus unserer A-Jugend wurden in den Kader integriert. Die Vorbereitung und der Saisonbeginn verliefen daher schleppend und es gab die ersten Niederlagen.

Überraschend dabei ist, dass die Mannschaft ausgerechnet gegen die spielstarke Mannschaft des SSV Merten mit 1:0 gewinnen konnte. Zuletzt gab es in 4 Spielen mit 24 Gegentoren und nur 2 selbst erzielten Treffer klare Niederlagen. Die Niederlage gegen Porz war dabei äußerst unglücklich, da Pesch bereits nach 15 Minuten in Unterzahl spielen musste. Trotz Kampf war die Kraft irgendwann aufgebraucht. Es heißt nun auf der kämpferischen Leistung aufzubauen. Die nächsten Spiele werden entscheidend für den Saisonverlauf werden. Zunächst geht es am Wochenende nach Weiden. Dort kann und muss man, mit der nötigen Einstellung, Punkte holen. Auch gegen die folgenden Gegner (Siegburg und Bornheim) sind Erfolge möglich.

Ich erhoffe mir die nötige Unterstützung für die Mannschaft und das Betreuerteam, denn ohne Unterstützung wird es uns nicht gelingen die Klasse zu halten.