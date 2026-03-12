"Das wird eine extrem schwere Aufgabe"

– Foto: Sascha Drenth

Mit viel Selbstvertrauen gehen der FC Sulingen und der TuS Sudweyhe in ihr Aufeinandertreffen am 20. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1. Beide Teams starteten mit klaren Siegen in das Pflichtspieljahr 2026 und treffen nun in Sulingen aufeinander.

Auch defensiv sieht Rosenthal Sudweyhe stark besetzt. Mit Jan-Uwe Becker und Mike Behrens verfüge der Gegner über kopfballstarke und kompromisslose Innenverteidiger. Entsprechend groß sei der Respekt vor dem Gegner. Dennoch geht Sulingen optimistisch in das Spiel. Der Kader ist wieder vollständig und das Team möchte die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel korrigieren. "Wir wollen natürlich auch die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel vielleicht drehen. Klar wäre ein Punkt kein schlechtes Ergebnis – aber auf Unentschieden kann man nicht spielen. Wir werden alles versuchen, um das Spiel zu gewinnen.“

Sulingens Trainer Stefan Rosenthal erwartet eine schwere Aufgabe gegen einen Gegner mit hoher individueller Qualität. Besonders die Offensive des TuS hebt er hervor. Spieler wie Leon Behrami, Niklas Behrens, Tom Köppner oder Joshua Brandthoff sorgen regelmäßig für Torgefahr. Brandthoff traf beim 6:0-Erfolg gegen TV Stuhr zuletzt doppelt.

„Es ist unser erstes Heimspiel in diesem Jahr, darauf freuen wir uns natürlich sehr. Der Platz ist wieder gut bespielbar“, sagt Rosenthal. Gleichzeitig betont er: „Wir hoffen, dass wir einer Mannschaft wie Sudweyhe Paroli bieten können. Das ist ein ganz anderes Kaliber als noch letzte Woche Drakenburg.“

Sudweyhes Trainer Jan Lehmkuhl erwartet ebenfalls eine enge Partie. „Wenn wir unser Potenzial abrufen und Sulingen nicht zur Entfaltung kommen lassen, haben wir gute Chancen zu gewinnen.“ Der deutliche 5:0-Erfolg der Sulingener in Drakenburg habe gezeigt, wie gefährlich der Gegner sein könne. „Es wird ein sehr schweres Auswärtsspiel, weil Sulingen exzellent gestartet ist. Da musst du auch erstmal 5:0 in Drakenburg gewinnen.“ Gleichzeitig sieht er sein Team offensiv gut aufgestellt. Beim 6:0 gegen Stuhr hätte Sudweyhe laut Lehmkuhl sogar noch mehr Treffer erzielen können.

Entscheidend werde die Tagesform sein. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, sagte der Trainer. Schon im Hinspiel hätten beide Teams Chancen auf den Sieg gehabt, am Ende habe Sudweyhe knapp gewonnen. „Ich glaube, am Sonntag entscheidet die Tagesform. Die Mannschaft, die an diesem Tag besser drauf ist, wird das Spiel gewinnen. Das sind Nuancen.“

Sudweyhe liegt derzeit mit 32 Punkten aus 19 Spielen auf Rang sechs. Sulingen folgt mit 28 Punkten aus 15 Spielen auf Platz sieben und hat noch mehrere Nachholspiele. Mit einem Heimsieg könnte der FC weiter Boden in der oberen Tabellenhälfte gutmachen.

Nach den überzeugenden Auftaktsiegen beider Teams deutet vieles auf ein intensives und ausgeglichenes Duell hin. Beide Trainer rechnen mit einem Spiel, das über Kleinigkeiten entschieden werden könnte.