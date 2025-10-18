„Das wird ein sehr, sehr schweres Heimspiel in meinen Augen“, betont VfL-Trainer Marcel Neumann. „Isenbüttel ist für mich immer noch einer der Top-Kandidaten, auch wenn der September vielleicht nicht so gut gelaufen ist.“ Besonders die Offensive des Gegners hat Neumann im Blick: „Mit Spielern wie Petrus Amin und noch ein, zwei anderen, die extrem gefährlich sind, trifft man auf eine offensivstarke Mannschaft, das wird ein hartes Stück Arbeit.“

Der VfL geht mit Rückenwind in die Partie. Nach den jüngsten Erfolgen zeigt die Formkurve der Wahrenholzer klar nach oben. „Wir wollen den Schwung aus den letzten beiden Siegen mitnehmen“, sagt Neumann. „Da habe ich viel Positives gesehen, das wollen wir jetzt auch im Heimspiel zeigen.“

Wichtiger Bestandteil des Wahrenholzer Erfolgs ist die starke Defensive, mit nur zehn Gegentoren stellt der VfL aktuell die zweitbeste Abwehr der Liga. „Wir wollen defensiv sicher stehen. Wenn es gut läuft, haben wir nach dem Spieltag vielleicht sogar die beste Defensive“, so Neumann schmunzelnd.

Personell kann der Trainer weitgehend aus dem Vollen schöpfen. Leon Lenglei kehrt zurück, während Philipp Greve und Daniel Schmidt krankheitsbedingt ausfallen. „Der Kader ist voll, die Bank gut besetzt – damit bin ich sehr zufrieden“, erklärt Neumann.

Mit einem weiteren Erfolg könnte der VfL Wahrenholz den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen, ein Erfolg gegen den MTV Isenbüttel wäre dafür ein starkes Signal.