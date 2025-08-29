"Das wird ein heißes Spiel" - Freie Turner empfangen Göttingen 05

Gäste-Trainer Jozo Brinkwerth blickt mit Vorfreude, aber auch Respekt auf die Partie: „Da freuen wir uns natürlich drauf. Vor allem bei so Spitzenspielen kommt ja dann doch der eine oder andere Zuschauer mehr – und zu Recht, denn die letzten Spiele zwischen den beiden Mannschaften waren immer torreich und sehr interessant.“ In der vergangenen Saison gewannen die Braunschweiger beide Duelle. In der Saison davor konnten die 05er zwei Mal als Sieger vom Feld schreiten.

Personell muss Göttingen möglicherweise auf Richard Hehn und Max Herwig verzichten, die angeschlagen sind, Fabian Sündram fehlt urlaubsbedingt. „Wir wollen diesmal die Fehler vermeiden, die wir zuletzt gemacht haben, und im Gegenzug die Fehler des Gegners bestrafen“, betont Brinkwerth.

Auch Heim-Coach Julian Runzer erwartet eine intensive Begegnung: „Das wird ein heißes Spiel gegen eine Truppe, die letztes Jahr vor uns gelandet ist und traditionell schwer zu bespielen ist. Viele Spieler kenne ich noch aus der Jugend – eine Mannschaft, die gewachsen ist und eine richtig gute Runde gespielt hat.“ Für ihn ist klar: „Wir wollen zu Hause wieder einen Sieg holen und die Punkte bei uns behalten. Das wird ein anderes Spiel als zuletzt gegen Fallersleben – eher offen und aktiv.“

Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr! Beide wollen den dritten Saisonsieg einfahren.