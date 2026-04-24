„Das wird ein brutales, schweres Spiel“

Der Blick auf die Tabelle liefert eine klare Rollenverteilung. Der WSV Wendschott steht mit 24 Punkten auf Rang 14 und damit nur knapp vor dem FC Brome 1919, der aktuell 20 Zähler aufweist. Der TV Jahn Wolfsburg ist mit zwei Punkten abgeschlagen Letzter. Ein Sieg ist den Wolfsburgern bislang nicht gelungen.

Für Giuseppe Millemaci ist genau das der Grund für eine eindringliche Warnung. „Das ist das brutale, schwere Spiel vor der Brust, wo alle glauben, das wird ein Selbstläufer“, sagt der Trainer des WSV Wendschott und widerspricht dieser Einschätzung deutlich: „Das sehe ich ganz, ganz anders.“

Die Bedeutung der Partie ist für die Gastgeber offensichtlich. „Für uns geht es um ganz viel. Wir müssen den Abstand auf Brome auf jeden Fall behalten und gegebenenfalls Anschluss an die oberen Plätze haben“, erklärt Millemaci. Der klare 5:0-Erfolg beim FC Brome 1919 hat die Situation zuletzt etwas entspannt, zugleich aber den Anspruch erhöht, nachzulegen.

Der Gegner reist mit einer anderen Ausgangslage an. Nach dem 1:4 gegen den FC Schwülper bleibt der TV Jahn Wolfsburg weiterhin sieglos. Dennoch sieht Millemaci darin keinen Vorteil. „TV Jahn möchte auf jeden Fall nochmal einen Dreier holen. Die wollen nicht ohne Sieg absteigen und werden alles daran setzen, nochmal ein Spiel zu gewinnen“, sagt er.

Bereits im Hinspiel zeigte sich, dass die Begegnung nicht vorhersehbar ist. Der WSV Wendschott gewann damals mit 4:3, entschied die Partie erst in der Schlussminute durch Fuchs, nachdem das Spiel mehrfach gekippt war.

Auch deshalb fällt die Einschätzung des Trainers differenziert aus. „TV Jahn ist eine Mannschaft, die kann man ganz schlecht einschätzen“, sagt Millemaci. Trotz der Tabellensituation erkennt er Qualität beim Gegner: „Ich weiß, dass sie einen guten Fußball spielen und sehr gute Spiele gemacht haben, auch wenn sie ein bisschen Pech hatten.“

Der Fokus liegt deshalb klar auf dem eigenen Auftritt. „Wir müssen genauso konzentriert rangehen wie in den letzten Spielen“, fordert der WSV-Coach. Besonders zwei Eigenschaften des Gegners sollen kontrolliert werden. „Die Schnelligkeit und Spielstärke dürfen wir nicht entfalten lassen.“

Entscheidend wird aus seiner Sicht der Spielverlauf sein. „Wenn sie das erste Tor machen, wird es mega schwer. Dann laufen wir hinterher und gerade bei uns wird das auch im Kopf nicht einfach“, sagt Millemaci. Entsprechend formuliert er die Vorgabe für seine Mannschaft: „Wir wollen unser Spiel durchziehen und dafür sorgen, dass TV Jahn gar nicht erst ins Rollen kommt.“

Die jüngsten Ergebnisse geben dem Trainer Zuversicht. „Die letzten Spiele haben gezeigt, wir wissen, worum es geht und wo wir hinwollen“, sagt Millemaci. Genau diese Klarheit soll sich nun auch gegen den Tabellenletzten auszahlen.