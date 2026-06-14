Das wird die wohl geilste Oberliga aller Zeiten Essay: Fortuna Düsseldorf II, Wuppertaler SV, SSVg Velbert, dazu KFC Uerdingen, Ratingen 04/19 oder SC St. Tönis sowie ein finanzstarker Aufsteiger aus Solingen – die fünfte Liga wird in der neuen Saison so attraktiv wie vermutlich noch nie. Wer will da schon in der Regionalliga spielen und vor allem lange Auto fahren? von Georg Amend · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Die Ratinger sind Teil einer kommenden Oberliga, die spektakulär zu werden verspricht. – Foto: Hubert Wilschrey

Tja, schade VfB 03 Hilden! Na klar, Glückwunsch zum Aufstieg in die Regionalliga, so viel Zeit muss sein, Respekt vor der Wahnsinnsleistung vor allem in der Rückrunde. Aber was jetzt kommt, wird kein Zuckerschlecken – Fahrten nach Rödinghausen, Wiedenbrück oder Lotte verschlingen schon mal zwei bis drei Stunden auf der Autobahn. Und das ist ja nur der Hinweg. Mit Spiel und Rückfahrt ist so ein Samstag schnell im Eimer. Und, lieber VfB, weil du ja unbedingt aufsteigen musstest, entgeht dir auch was: die wahrscheinlich geilste Oberliga aller Zeiten!

Denn, und jetzt im Ernst, das Teilnehmerfeld hat es in der fünften Spielklasse in der Saison 2026/27 wirklich in sich. Weil Fortuna Düsseldorf aus der Zweiten Bundesliga abstieg, musste die Zweitvertretung der Landeshauptstädter zwangsweise runter in die Oberliga – die Verbandsstatuten erlauben einem Klub nicht, dass eine Mannschaft in der Dritten Liga und eine weitere direkt darunter in der Regionalliga spielt. Das führte zu einem zusätzlichen Absteiger in der nun abgelaufenen Oberliga-Saison, es erwischte die Adler Union Frintrop als Tabellen-15. mit immerhin 41 Punkten. So reichten ausnahmsweise die sonst als Marke für den Klassenerhalt genannten 40 Zähler diesmal nicht, was ebenso für eine der ausgeglichensten Oberliga-Spielzeiten spricht wie die „nur“ 69 Punkte, die Hilden zum Aufstieg vor Ratingen 04/19 (67) reichten.

Velbert und Wuppertaler SV abgestiegen Nach der ausgeglichensten dürfte nun die stärkste Saison in der fünften Liga folgen, denn neben der U23 der Fortuna kamen auch die SSVg Velbert und der Wuppertaler SV von oben herab – der ehemalige Bundesligist war zehn Jahre in der vierten Liga und in der Saison 2022/23 sogar dort noch Vizemeister. Zuletzt in der Oberliga dabei war der WSV in der Saison 2015/16 und hatte auf dem Weg zur Meisterschaft sein letztes Gastspiel jener Spielzeit in Ratingen: Damals gab es ein 2:2. Aber nicht nur die Regionalliga-Absteiger sorgen für eine noch stärkere Oberliga – weiterhin dabei sind ja Vizemeister Ratingen 04/19 und der KFC Uerdingen, die beide sicher wieder um die Tabellenspitze zumindest mitspielen wollen. Dass das in einer Klasse mit den genannten Schwergewichten deutlich schwieriger werden dürfte als in der vergangenen Spielzeit, dürfte auf der Hand liegen.