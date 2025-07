DAS wird der neue Trikotpartner der Löwen

„Wir sind seit vielen Jahren mit verschiedenen größeren Infrastrukturprojekten in Nordhessen aktiv und bauen derzeit in unserer Unternehmensgruppe zudem ein neues Verwaltungsgebäude in Kassel. Das ist ein klares Bekenntnis zur Region. Das wollen wir untermauern, in dem wir uns künftig als Trikotpartner des KSV Hessen Kassel auch als Partner des Fußballs in Nordhessen engagieren. Der KSV Hessen Kassel ist ein Traditionsverein, der über hervorragende Ausgangsbedingungen verfügt, um langfristig sportlich neue Ziele anzustreben. Wir möchten dabei helfen und mit unserer Partnerschaft einen Anteil daran leisten“, sagt Sven Böhme, Mitglied der Geschäftsleitung.

„Das neue Engagement beim KSV ist ein starkes Bekenntnis zum Fußball und zur Region Nordhessen insgesamt. In sehr guten, partnerschaftlichen Gesprächen haben wir ein Fundament geschaffen, auf dem wir gemeinsam in der Region wachsen können. Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit und unser gemeinsames Trikot“, sagt KSV-Vorstand Daniel Bettermann.