– Foto: Volkhard Patten

Wenn der TuS Altwarmbüchen am Sonntag den Tabellenzweiten SG 74 Hannover empfängt, sind die Rollen klar verteilt. Der Gastgeber geht als Tabellen-16. mit 15 Punkten in die Partie, während Hannover mit 51 Zählern im Aufstiegsrennen liegt.

Die Ausgangslage wird zusätzlich durch personelle Engpässe erschwert. Trainer Sebastian Schmidt blickt mit Sorge auf die Besetzung seines Teams: „Jetzt kommt am Wochenende der Tabellenzweite. Wir werden recht viele Ausfälle haben: Dustin Oliver Hübner ist nach einer roten Karte gesperrt und mein Stürmer fällt mit der fünften Gelben aus. Dazu kommen drei verletzungsbedingte Ausfälle – das wird auf jeden Fall sehr hart für uns.“