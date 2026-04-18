Nach dem 2:2 in Davenstedt wartet auf TuS Altwarmbüchen die nächste schwere Aufgabe. Gegen SG 74 Hannover plagen Trainer Sebastian Schmidt personelle Sorgen.
Wenn der TuS Altwarmbüchen am Sonntag den Tabellenzweiten SG 74 Hannover empfängt, sind die Rollen klar verteilt. Der Gastgeber geht als Tabellen-16. mit 15 Punkten in die Partie, während Hannover mit 51 Zählern im Aufstiegsrennen liegt.
Die Ausgangslage wird zusätzlich durch personelle Engpässe erschwert. Trainer Sebastian Schmidt blickt mit Sorge auf die Besetzung seines Teams: „Jetzt kommt am Wochenende der Tabellenzweite. Wir werden recht viele Ausfälle haben: Dustin Oliver Hübner ist nach einer roten Karte gesperrt und mein Stürmer fällt mit der fünften Gelben aus. Dazu kommen drei verletzungsbedingte Ausfälle – das wird auf jeden Fall sehr hart für uns.“
Sportlich reist der Favorit mit Rückenwind an. Die SG 74 Hannover gewann ihr letztes Spiel mit 4:1 gegen TuS Kleefeld und untermauerte damit ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen. Altwarmbüchen hingegen kam zuletzt zu einem 2:2 bei TuS Davenstedt, nachdem eine Zwei-Tore-Führung noch verspielt wurde.
Für den Aufsteiger geht es damit vor allem darum, sich gegen die individuelle Qualität des Gegners zu behaupten und trotz schwieriger personeller Situation konkurrenzfähig zu bleiben. Gegen einen der stärksten Gegner der Liga wird dies jedoch zur Herausforderung.