"Das will ich nicht aussprechen" - Schlicke über Saisonziel beim MSV

Der Wahnsinn von der Wedau geht weiter. Seit mehr als anderthalb Jahren hat der MSV Duisburg kein Ligaspiel vor heimischer Kulisse mehr verloren. Auch beim Saisonauftakt gegen den SV Meppen jubelten die Zebras wieder. Warum Cheftrainer Dietmar Hirsch dennoch Verbesserungspotenzial sieht und wie Innenverteidiger Ben Schlicke auf seine Rolle innerhalb der Mannschaft blickt.
"Wir wussten, wie stark wir zuhause sind", sagte Schlicke nach Abpfiff der Partie am Mikrofon von Magenta Sport. Wenige Minuten hatte konnte der 20-Jährige noch ausgiebig mit seinen Mitspielern und den Fans den Auftaktsieg der Duisburger in die neue Drittliga-Saison gefeiert. Über 25.000 Zuschauer sahen einen verdienten 3:0-Erfolg gegen einen Aufsteiger, der sich wacker zur Wehr setzte, gegen starke Duisburger letztlich aber ohne Chance war. Dem frühen Führungstreffer von Lex-Tyger Lobinger (8.), folgte das 2:0 durch Schlicke (64.), ehe der eingewechselte Conor Noß kurz vor dem Schlusspfiff auf 3:0 stellte.
"Ich will so viele Spiele wie möglich machen und das ein oder andere Tor schießen" sagte Schlicke weiter. Ein gutes Spiel hat er gezeigt und nach seinem ersten Treffer in Zebrastreifen wird er in Mannschaftskreisen wohl eine Runde geben müssen. Fehlerfrei agierte der junge Innenverteidiger an der Seite von Tobias Fleckstein und lieferte weitere Argumente, warum Hirsch zukünftig und ganz besonders am kommenden Wochenende, wenn der MSV auswärts beim SC Verl gefordert ist, auf ihn setzten sollte. "Konkurrenz hilft jedem, besser zu werden", meinte Schlicke zur Konkurrenzsituation in der Innenverteidigung. Sommer-Zugang Martin Ens musste auf der Bank Platz nehmen, für Kapitän Alexander Hahn reichte es nicht einmal für einen Kaderplatz.
Der Übungsleiter war indes noch nicht vollends von der Leistung seiner Mannschaft überzeugt. "Wir wollten gewinnen und die Null halten. Wir haben viel Gutes gesehen, aber auch noch Verbessernswürdiges. Wir wollten das frühe Tor machen und hatten dann noch die ein oder andere Chance", ließ er die Begegnung Revue passieren. Seine Elf sei gut reingekommen, habe dann aber die Chance auf den zweiten Treffer zu oft verpasst. "Mir waren die Abstände zwischen den Ketten zu groß. Aber das ist jetzt auch Jammern auf hohem Niveau", merkte Hirsch an.
Respekt gab es für den Gegner: "Meppen hat nie aufgesteckt, war ein unangenehmer, ein mutiger Gegner." Trotzdem war der Duisburger Auftaktsieg zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Der MSV hat den Grundstein für eine erfolgreiche Saison gelegt. Und das Saisonziel? "Das will ich nicht aussprechen", sagte Schlicke. "Wir haben drei Punkte. Das war unser Ziel für heute", ergänzte Hirsch. Am kommenden Samstag hat seine Mannschaft dann beim SC Verl die nächste Gelegenheit auf den Dreier. "Wir wollen uns auswärts anders präsentieren, als über weite Strecken der letzten Saison", nannte er im gleichen Atemzug die nächste Zielvorgabe.