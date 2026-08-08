"Das will ich nicht aussprechen" - Schlicke über Saisonziel beim MSV

"Wir wussten, wie stark wir zuhause sind", sagte Schlicke nach Abpfiff der Partie am Mikrofon von Magenta Sport. Wenige Minuten hatte konnte der 20-Jährige noch ausgiebig mit seinen Mitspielern und den Fans den Auftaktsieg der Duisburger in die neue Drittliga-Saison gefeiert. Über 25.000 Zuschauer sahen einen verdienten 3:0-Erfolg gegen einen Aufsteiger, der sich wacker zur Wehr setzte, gegen starke Duisburger letztlich aber ohne Chance war. Dem frühen Führungstreffer von Lex-Tyger Lobinger (8.), folgte das 2:0 durch Schlicke (64.), ehe der eingewechselte Conor Noß kurz vor dem Schlusspfiff auf 3:0 stellte.

"Ich will so viele Spiele wie möglich machen und das ein oder andere Tor schießen" sagte Schlicke weiter. Ein gutes Spiel hat er gezeigt und nach seinem ersten Treffer in Zebrastreifen wird er in Mannschaftskreisen wohl eine Runde geben müssen. Fehlerfrei agierte der junge Innenverteidiger an der Seite von Tobias Fleckstein und lieferte weitere Argumente, warum Hirsch zukünftig und ganz besonders am kommenden Wochenende, wenn der MSV auswärts beim SC Verl gefordert ist, auf ihn setzten sollte. "Konkurrenz hilft jedem, besser zu werden", meinte Schlicke zur Konkurrenzsituation in der Innenverteidigung. Sommer-Zugang Martin Ens musste auf der Bank Platz nehmen, für Kapitän Alexander Hahn reichte es nicht einmal für einen Kaderplatz.

Was noch besser werden muss

Der Übungsleiter war indes noch nicht vollends von der Leistung seiner Mannschaft überzeugt. "Wir wollten gewinnen und die Null halten. Wir haben viel Gutes gesehen, aber auch noch Verbessernswürdiges. Wir wollten das frühe Tor machen und hatten dann noch die ein oder andere Chance", ließ er die Begegnung Revue passieren. Seine Elf sei gut reingekommen, habe dann aber die Chance auf den zweiten Treffer zu oft verpasst. "Mir waren die Abstände zwischen den Ketten zu groß. Aber das ist jetzt auch Jammern auf hohem Niveau", merkte Hirsch an.