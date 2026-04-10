Das wichtigste Duell seines Lebens: Shafik Mayengo kämpft gegen Krebs an

Lässt sich nicht unterkriegen: Shafik Mayengo ist eine Frohnatur. – Foto: Privat

Plötzlich wird Fußball zur Nebensache. Denn ein Spieler des FC Megas kämpft mit 33 Jahren gegen den Nierenkrebs an.

Keiner kann begreifen, wieso es ausgerechnet Shafik Mayengo trifft. Einen 33 Jahre jungen Fußballer, der sein Leben lang Sport treibt, gesund lebt und einen stets positiven Geist mit sich trägt. So einer soll nun um sein Leben kämpfen gegen eine Krankheit, die in der Regel ältere Männer zwischen 60 und 70 mit ungesunden Lebensgewohnheiten trifft. Ein Tumor hat die Niere des Fußballers vom FC Megas in Garmisch-Partenkirchen befallen. Nierenzellkarzinom sagen die Mediziner dazu. Derzeit befindet sich der Mann aus Uganda in Behandlung, beginnt eine Krebstherapie. Alle drei Wochen erhält er eine Infusion, nimmt Tabletten, am heutigen Freitag steht seine erste Bestrahlung an. Mit allen Mitteln versuchen die Ärzte, den Tumor zu schrumpfen, der sein Organ angegriffen hat, damit sie ihn später operativ entfernen können.

Mannschaft steht an seiner Seite

Den jungen Mann, der aktuell in München lebt, erreicht man übers Handy. Er sagt: „Ich habe Angst, aber auch Hoffnung. Ich lebe noch, ich atme noch, ich rede noch.“ Er wird kämpfen, und er wird nicht alleine kämpfen. Ioannis Hristoforidis, sein Trainer beim FC Megas, steht an seiner Seite. Am Sonntag vor dem Spiel beim ESV Penzberg II hat er seiner Mannschaft die niederschmetternden Neuigkeiten erzählt. Entsprechend traurig sei die Stimmung danach gewesen. Aber sie haben sich auch geschworen, nun für ihren Kameraden zu spielen. „Er hat uns mitgegeben, dass wir alles geben und die Klasse halten sollen“, sagt Hristoforidis. Die Fußballer kämpfen Seite an Seite. Auch wenn es im Fall von Mayengo um etwas bedeutend Größeres geht.

Ich habe Angst, aber auch Hoffnung. Ich lebe noch, ich atme noch, ich rede noch.

Shafik Mayengo

Es ist das Schicksal eines Menschen, für den Deutschland zur Hoffnung wurde. Im August 2024 kam er in die Bundesrepublik, erster Halt Garmisch-Partenkirchen. Er suchte ein besseres Leben und sagt über die Zeit vor seiner Schock-Diagnose: „Alles lief so gut, genau, wie ich es mir erhofft hatte.“ Beim FC Megas fand er einen Club und Freunde, denen er auch nach seinem Umzug treu blieb, zu jedem Spiel anreiste. Für den kleinen Verein aus der A-Klasse lief Mayengo im Mittelfeld auf. In München lernte er seine Freundin, die große Stütze in dieser schweren Zeit, kennen, absolvierte erfolgreich Deutschkurse, bekam zuletzt sogar die Zusage für einen Ausbildungsplatz als Koch in der Schlosswirtschaft Schwaige in Nymphenburg. Er findet schnell Anschluss, ist ein herzensguter Mensch, über den sein Trainer sagt: „Shafik hatte schon Pläne für seine Zukunft. Er hat Lust, etwas aus seinem Leben zu machen.“

Die große Zäsur seines Lebens begann mit Bauch- und Rückenschmerzen. Seine Hausärztin verschrieb Medizin und Salbe. Weil das Leiden aber wenig später wiederkam, überstellte sie ihn zum Radiologen. Nach einem ersten Termin in Perlach hatte er zwar einen Scan, trotzdem meldete sich hernach niemand mit einer Diagnose. Erst als seine Ärztin bei einem weiteren Ultraschall einen Befall der Niere feststellte und ihn ins Klinikum Großhadern überstellte, bekam er die erschütternde Gewissheit nach einer Biopsie. Der vollständige Report zeigte den fortgeschrittenen Krebsbefall des Organs. „Ich war geschockt und traurig“, sagt Mayengo. Seinen Mitspielern in Garmisch-Partenkirchen erging es nicht anders. „Da schluckt man schon, das geht einem nahe. Auf einmal ist der Fußball Nebensache“, sagt Hristoforidis.

An dieser Zweigstelle seines Lebens begann Mayengos großer Kampf. Bei Professor Michael Staehler, einem Experten für Nierenzellkarzinome, und seinem Team fühlt er sich gut aufgehoben. Anfangs, sagt Mayengo, begleitete ihn die Angst, dass sein Leben vorüber sei. Jetzt klammert er sich an die Hoffnung. Der vielleicht härteste Teil des Alltags ist das Unbegreifliche. Noch nie hatte der Fußballer eine schwere Krankheit erlitten, lebt stattdessen so gesund, wie es nur geht. Seine Behandlung nennt er seine „Reise zur Genesung“, auf der ihn viele Freunde begleiten. Viele Nachrichten erreichten ihn mit aufmunternden Botschaften, sei’s von Bekannten, Mitspielern oder Kollegen von einer Laufgruppe in München, die sich zweimal wöchentlich trifft. „Es hilft, sich mit Freunden zu umgeben“, sagt er.

Ob er den großen Kampf gewinnen kann, lässt sich derzeit nicht sagen. Schmerzen lindert Mayengo mit Tabletten, die er absetzen darf, sobald die Behandlung anschlägt. Demnächst wollen ihn die Fußballer vom FC Megas besuchen und ihm beistehen. Hristoforidis sagt: „Er kämpft und versucht, das Beste daraus zu machen. Ich hoffe, er schafft es.“