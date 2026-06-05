Das Werner-Bergmann-Stadion erwacht nach 10 Jahren

Am 12. Juni 2016 bestritten die Eintracht und Wacker 03 Gotha dort letztmals ein Pflichtspiel (0:1). Spieler wie Konstantin Brückner, Johannes Schelhorn, Sandro Eichhorn und Martin Schleicher standen damals letztmals auf dem Rasen – ohne zu ahnen, dass es ein Abschied für Jahre sein würde.
Danach folgten lange Jahre des Stillstands. Der Platz lag brach, der Fußball wich aus – das Stadion verlor zunehmend seine sportliche Funktion. Erst in den vergangenen Monaten brachte die Stadt Bewegung zurück: Der Rasen wurde umfassend aufgearbeitet, das Geläuf wieder hergerichtet und inzwischen auch schon für Trainingszwecke genutzt.
Nun folgt das große Comeback-Wochenende, das ganz im Zeichen der Rückkehr des Fußballs ins Werner-Bergmann-Stadion steht. Ein echtes Festwochenende für Verein, Stadt und Fans. Den Auftakt bildet am Freitagabend das emotional erwartete Legendenspiel gegen Großrudestedt. Am Samstag folgen Partien der Dritten Mannschaft sowie mehrere Jugendspiele, die nach aktuellem Stand stattfinden sollen.
Fraglich bleibt noch das Landesklasse-Spiel am Sonntag zwischen der Eintracht und Sonneberg. „Die Stadt hatte den Platz am Montag noch einmal gesperrt. Ob gespielt werden kann, entscheidet sich kurzfristig Freitag- oder Samstagabend“, erklärt Jens Hirschfeld, Sportkoordinator des Vereins.Eine offizielle Wiedereröffnung des Stadions ist für den Sommer geplant und soll dann im größeren Rahmen mit einem besonderen Spiel gefeiert werden.
Trotz dieser offenen Frage überwiegt die Aufbruchsstimmung deutlich. Denn eines ist bereits sicher: Das Werner-Bergmann-Stadion ist zurück in der Thüringer Fußballlandkarte. Und für viele in Hildburghausen fühlt sich dieses Wochenende schon jetzt wie ein kleiner Neubeginn an – mit viel Geschichte im Rücken und neuer Hoffnung auf tolle Fußballspiele auf dem Rasen.