Das Werner-Bergmann-Stadion erwacht nach 10 Jahren Fast genau zehn Jahre nach dem letzten Pflichtspiel kehrt der Fußball zurück ins Werner-Bergmann-Stadion in Hildburghausen – und mit ihm ein Stück Vereinsgeschichte des FSV 06 Eintracht Hildburghausen. von André Hofmann · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Das Funktionsgebäude im Werner-Bergmann-Stadion von Hildburghausen. – Foto: © Fuppes muss dreckig ble

Am 12. Juni 2016 bestritten die Eintracht und Wacker 03 Gotha dort letztmals ein Pflichtspiel (0:1). Spieler wie Konstantin Brückner, Johannes Schelhorn, Sandro Eichhorn und Martin Schleicher standen damals letztmals auf dem Rasen – ohne zu ahnen, dass es ein Abschied für Jahre sein würde.

Danach folgten lange Jahre des Stillstands. Der Platz lag brach, der Fußball wich aus – das Stadion verlor zunehmend seine sportliche Funktion. Erst in den vergangenen Monaten brachte die Stadt Bewegung zurück: Der Rasen wurde umfassend aufgearbeitet, das Geläuf wieder hergerichtet und inzwischen auch schon für Trainingszwecke genutzt. Volles Programm am Wochenende im Stadion? Nun folgt das große Comeback-Wochenende, das ganz im Zeichen der Rückkehr des Fußballs ins Werner-Bergmann-Stadion steht. Ein echtes Festwochenende für Verein, Stadt und Fans. Den Auftakt bildet am Freitagabend das emotional erwartete Legendenspiel gegen Großrudestedt. Am Samstag folgen Partien der Dritten Mannschaft sowie mehrere Jugendspiele, die nach aktuellem Stand stattfinden sollen.