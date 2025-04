Das Wasser bis zum Halse: »Wir müssen gewinnen!«

Ja, das Zitat in der Überschrift stammt von Markus Kipry, dem Trainer der DJK Gebenbach - und hat auf dem ersten Blick nichts mit dem Titelbild, das die DJK Ammerthal zeigt, zu tun. Irgendwie passen Foto und Aussage aber dann doch zusammen. Denn beiden oberpfälzischen Teams sind in der selben Lage: Ihnen steht im Tabellenkeller das Wasser bis zum Halse. Die beiden Mannschaften aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach brauchen dringend Zählbares, um die Relegation, die im Falle der Bayernliga eine Knochenmühle sondergleichen ist, zu verhindern. Bestenfalls bereits am 31. Spieltag - in dreifacher Ausführung...

Freitag

Morgen, 18:30 Uhr TSV Abtswind TSV Abtswind ASV Cham ASV Cham 18:30 PUSH

Der TSV Abtswind hat bis dato keine Informationen übermittelt. Faruk Maloku (Trainer, Cham): "So wie es aussieht, stehen uns aus unterschiedlichen Gründen nur zwölf Spieler zur Verfügung. Diese Situation hatten wir schon das ein oder andere Mal in dieser Saison - wie z. B. in Weiden oder in Münchberg: Jedes Mal mussten wir mit einer Niederlage abreisen. Aber: Uns bleibt nichts anderes übrig, als die Umstände anzunehmen und uns dagegen zu stemmen. Wieder eine Aufgabe, an der wir uns beweisen und als Truppe weiter wachsen können. Abtswind benötigt für den Klassenerhalt noch ein paar Punkte, dementsprechend werden sie auf den Punkt bereit sein." Personal: Konstantin Landstorfer, Andreas Kalteis, Stefan Meyer (alle verletzt), Marco Pfab (privat verhindert) und Michael Plänitz (Rotsperre) sind nicht mit dabei.

Morgen, 18:30 Uhr TSV Karlburg TSV Karlburg ASV Neumarkt ASV Neumarkt 18:30 PUSH

Markus Köhler (Trainer, Karlburg): "Neumarkt hat den Klassenerhalt vergangene Woche fix gemacht. Sie haben generell in der Saison schon viele Mannschaften geärgert. Der ASV hat einen klaren Plan und ist eine ausgefuchste Mannschaft. Wir werden mit hoher Leidenschaft und Wille versuchen, daheim wieder zu punkten. Dafür benötigt wird eine konzentrierte Leistung mit einer hohen Intensität." Personal: Fabian Jordan, Marvin Schramm, Nico Kuß, Jari Heuchert, Leon Zwickl, Dominik Lambrecht und Tim Wagner werden weiterhin fehlen. Jochen Strobel (Trainer, Neumarkt): "Wir sind erleichtert, dass wir vergangene Woche gewonnen haben - zumal es ein Derbysieg war und der Knoten bei unseren Stürmern endlich geplatzt ist. Wir haben wieder Tuchfühlung zu Platz 5 und gehen nicht nur deshalb die nächsten Spiele genauso seriös an wie die Partien zuletzt. Wir sind rechnerisch noch nicht ganz durch, deshalb wollen wir endgültig den Deckel drauf machen. Vor Karlburg sind wir gewarnt - sie machen es im 4-4-2 sehr eng und stehen mit dem Rücken zur Wand." Personal: Nur Julian Gerner ist nicht mit an Bord.

Morgen, 19:00 Uhr SC Eltersdorf Eltersdorf Würzburger FV WürzburgerFV 19:00 PUSH

Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Wir haben es in Gebenbach diesmal nicht geschafft, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen, weil wir nach unserer Führung nicht nachlegen konnten. Diese Begegnung ist für uns jetzt aber abgehakt. Es sind noch vier Spiele und auf die müssen wir uns jetzt konzentrieren. Würzburg will den Klassenerhalt und wird deshalb - wie Gebenbach - alles reinwerfen. Wir müssen mit unseren Chancen besser umgehen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir uns mit einem Sieg belohnen werden." Personal: Fehlen werden definitiv Kevin Bär, Matthias Löblein, Hiroki Akimoto und Tobias Herzner. Calvin Sengül hat sich in Gebenbach eine Verletzung zugezogen und wird deshalb ebenfalls nicht mit an Bord sein. Ein positive Nachricht gibt es trotzdem: Yannik Jassmann ist diese Woche wieder ins Training eingestiegen. Philipp Eckart (Trainer, Würzburg): "Das nächste Kracher-Spiel! Da tut der Sieg aus dem vergangenen Heimspiel selbstverständlich gut. Jedoch können wir mit Blick auf die Tabelle natürlich nicht völlig entspannt nach Eltersdorf fahren. Beide Teams stehen unter Ergebnisdruck - wenn auch aus anderen Gründen. Wir wollen an die zuletzt guten Leistungen anknüpfen und werden versuchen, auch dort zu punkten." Personal: Die Krankheitswelle ist zurück: Samuel Röthlein und Fabio Hock drohen auszufallen. Sicher fehlen werden Luca Breunig und Tim Herbert sowie Julian Wild. Dazu kommen die Langzeitverletzten.

Weiden vs. Hof - ein Derby mit Geschichte... – Foto: Mario Wiedel

Patrick Schönfeld (Trainer, Ingolstadt): "Der ATSV hat eine kleine Schwächephase durchlebt, nachdem sie zuvor brutal konstant waren. Mit dem Sieg gegen Eichstätt hat sich Erlangen eindrucksvoll zurückgemeldet. Unser nächster Gegner verfügt über eine reife Männer-Mannschaft, die uns alles abverlangen wird. Bereits das Hinspiel war sehr intensiv und hitzig." Personal: Micah Ham hat sich im Training eine Außenbandverletzung zugezogen. Din Alajbegovic und Kurt Pestel ersetzen ihn. Shqipran Skeraj (Trainer, Erlangen): "Durch den Sieg gegen Eichstädt haben wir das Titelrennen nochmal spannend gemacht. Letztendlich konzentrieren wir uns aber - wie immer - auf uns selbst und haben eine der spielstärksten Mannschaft der Liga als Gegner. Dementsprechend ist die Motivation sehr hoch: Die Jungs sind Feuer und Flamme, sich für das Hinspiel zu revanchieren." Personal: Sascha Luft und Aristotelis Dimitriadis sind wieder einsatzfähig.

Morgen, 19:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden SpVgg Bayern Hof Bayern Hof 19:00 PUSH

Michael Riester (Trainer, Weiden): "Hof kämpft ums Überleben, sie müssen also gegen uns gewinnen - das macht die Situation sehr brisant. Zudem verspricht das alteingesessene und immer emotionale Derby zwischen diesen beiden Vereinen, dass sich beide Seiten nichts schenken werden." Personal: Hendrik Geiler und Josef Rodler feiern ihr Comeback - davon noch weiter entfernt sind Matthias Heinl, Stefan Pühler und Adrian Hoti. Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Wir werden die nächsten vier Spiele genauso wie die bisherigen Partien nach der Winterpause angehen: Fokussiert, konzentriert und gierig auf weitere Zähler. Nach dem gewonnen Sechs-Punkte-Spiel gegen Abtswind wollen wir in Weiden unbedingt nachlegen. Zumindest peilen wir einen Zähler an, was aber nicht einfach wird. Generell freuen wir uns auf ein geiles Flutlichtspiel am Wasserwerk, zu dem uns zahlreiche Hofer Schlachtenbummler begleiten werden." Personal: Max Frank ist weiter verletzt. Ob der ein oder andere angeschlagene Spieler noch hinzu kommt, ist offen.

Morgen, 19:00 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal TSV Kornburg TSV Kornburg 19:00 PUSH

Tobias Rösl (Trainer, Ammerthal): "Unsere Situation ist bekannt: Die letzten vier Saisonspiele werden entscheiden, wie wir abschließen. Dafür müssen alle Beteiligten liefern, um die Punkte in Ammerthal zu behalten. Wir sind uns der Aufgabe bewusst und haben vollstes Vertrauen in unsere Mannschaft." Personal: Durch die Rotsperren von Kevin Mutove und Henrik Brüggen wird der Kader nicht größer werden. Einige verletzte Spieler befinden sich nach wie vor im Aufbautraining. Drei Akteure der 2. Mannschaft rücken auf. Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Die Stimmung ist sehr gut im Team nach dem späten, aber verdienten Sieg gegen Münchberg. Alle Mann sind fit und an Bord, so dass wir mit 20 Mann ins Abschlusstraining gehen konnten. Unsere Trainingssteuerung hat sich also absolut bewährt. Diesen Vorteil müssen wir nun in Ammerthal nutzen, wo wir auf einen hochmotivierten Gegner treffen werden, der nach dem Trainerwechsel bis zum Umfallen laufen und uns alles abverlangen wird." Personal: Der komplette Kader steht zur Verfügung.