Das Warten hat ein Ende: Die Bayernliga Süd geht wieder los !

Die langen Wochen der Sommervorbereitung sind Geschichte und der Start der Bayernliga Süd steht wieder in den Startlöchern! Am Freitag um 18:30 Uhr eröffnen der TSV Kottern und der TSV 1860 München II den Spielbetrieb der Saison 2025/26. Am Samstag reist Türkspor Augsburg zum FC Deisenhofen, Aufsteiger Geretsried empfängt den FC Ismaning, Heimstetten fordert den TSV Nördlingen und für den FC Gundelfingen kommt es zum Duell gegen Mitaufsteiger Sturm Hauzenberg. Aufgrund einiger Toto-Pokal-Partien erstreckt sich der erste Spieltag bis in die neue Woche und somit trifft am Montagabend Türkgücü München im Heimspiel auf den SV Erlbach. Der SV Schalding und die Sportfreunde Schwaig schließen den Spieltag am Dienstag mit ihren Heimspielen gegen Kirchanschöring und Landsberg ab.