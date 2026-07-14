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Das Warten hat ein Ende: Der Spielplan der Bezirksliga Ost
Nur 15 Mannschaften in der Liga
von Luca Hayden · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Der TuS Holzkirchen startet gegen den TSV Dorfen in die Saison. – Foto: Sven Leifer
Der Spielplan für die Bezirksliga Ost ist da – weniger als zwei Wochen vor dem Saisonstart haben die Teams nun Klarheit.
Lange wurde gesprochen, diskutiert und getauscht – weniger als zwei Wochen vor dem Auftakt, ist endlich der Spielplan der Bezirksliga Ost da. Walpertskirchen und Langengeisling kommen. Aschheim, Dornach und der SV Waldperlach gehen in die Bezirksliga Nord.
Die ersten Spieltage in der Übersicht:
1. Spieltag
Sa., 25. Juli, 14 Uhr: TuS Holzkirchen – TSV Dorfen
Sa., 25. Juli, 14 Uhr: SV Miesbach – FC Töging
Sa., 25. Juli, 14 Uhr: SV Bruckmühl – TuS Raubling