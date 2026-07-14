 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Das Warten hat ein Ende: Der Spielplan der Bezirksliga Ost

Nur 15 Mannschaften in der Liga

von Luca Hayden · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Der TuS Holzkirchen startet gegen den TSV Dorfen in die Saison.
Der TuS Holzkirchen startet gegen den TSV Dorfen in die Saison. – Foto: Sven Leifer

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Der Spielplan für die Bezirksliga Ost ist da – weniger als zwei Wochen vor dem Saisonstart haben die Teams nun Klarheit.

Lange wurde gesprochen, diskutiert und getauscht – weniger als zwei Wochen vor dem Auftakt, ist endlich der Spielplan der Bezirksliga Ost da. Walpertskirchen und Langengeisling kommen. Aschheim, Dornach und der SV Waldperlach gehen in die Bezirksliga Nord.

Die ersten Spieltage in der Übersicht:

1. Spieltag

  • Sa., 25. Juli, 14 Uhr: TuS Holzkirchen – TSV Dorfen
  • Sa., 25. Juli, 14 Uhr: SV Miesbach – FC Töging
  • Sa., 25. Juli, 14 Uhr: SV Bruckmühl – TuS Raubling
  • Sa., 25. Juli, 15 Uhr: SV Aschau/Inn – SV Reichertsheim
  • Sa., 25. Juli, 18 Uhr: TSV Peterskirchen – TuS Prien
  • So., 26. Juli, 13:30 Uhr: TSV Zorneding – FC Langengeisling
  • So., 26. Juli, 15 Uhr: SV Walpertskirchen – TSV Ampfing
  • Spielfrei: SB DJK Rosenheim

2. Spieltag

  • Fr., 31. Juli, 19 Uhr: SV Bruckmühl – SV Aschau/Inn (abgesagt)
  • Sa., 1. August, 14 Uhr: FC Töging – TSV Zorneding
  • Sa., 1. August, 14 Uhr: FC Langengeisling – TuS Raubling
  • Sa., 1. August, 14 Uhr: SB DJK Rosenheim – TuS Holzkirchen
  • Sa., 1. August, 14 Uhr: TSV Dorfen – SV Walpertskirchen
  • Sa., 1. August, 15 Uhr: TSV Ampfing – SV Miesbach
  • So., 2. August, 14 Uhr: SV Reichertsheim – TSV Peterskirchen
  • Spielfrei: TuS Prien

3. Spieltag

  • Sa., 8. August, 14 Uhr: TuS Raubling – FC Töging
  • Sa., 8. August, 14 Uhr: TSV Dorfen – SB DJK Rosenheim
  • Sa., 8. August, 14 Uhr: TuS Holzkirchen – TuS Prien
  • Sa., 8. August, 15 Uhr: SV Aschau/Inn – FC Langengeisling
  • Sa., 8. August, 18 Uhr: TSV Peterskirchen – SV Bruckmühl
  • So., 9. August, 13:30 Uhr: TSV Zorneding – TSV Ampfing
  • So., 9. August, 15 Uhr: SV Walpertskirchen – SV Miesbach
  • Spielfrei: SV Reichertsheim

4. Spieltag

  • Sa., 15. August, 14 Uhr: FC Töging – SV Aschau/Inn
  • Sa., 15. August, 14 Uhr: FC Langengeisling – TSV Peterskirchen
  • Sa., 15. August, 14 Uhr: SB DJK Rosenheim – SV Walpertskirchen
  • Sa., 15. August, 14 Uhr: SV Miesbach – TSV Zorneding
  • Sa., 15. August, 15 Uhr: TSV Ampfing – TuS Raubling
  • Sa., 15. August, 16 Uhr: TuS Prien – TSV Dorfen
  • So., 16. August, 14 Uhr: SV Reichertsheim – TuS Holzkirchen
  • Spielfrei: SV Bruckmühl

5. Spieltag

  • Mi., 19. August, 18:30 Uhr: SV Walpertskirchen – TSV Zorneding
  • Mi., 19. August, 18:30 Uhr: TSV Peterskirchen – FC Töging
  • Mi., 19. August, 18:30 Uhr: SV Aschau/Inn – TSV Ampfing
  • Mi., 19. August, 18:30 Uhr: TuS Raubling – SV Miesbach
  • Mi., 19. August, 18:30 Uhr: SB DJK Rosenheim – TuS Prien
  • Mi., 19. August, 18:30 Uhr: TSV Dorfen – SV Reichertsheim
  • Mi., 19. August, 18:30 Uhr: TuS Holzkirchen – SV Bruckmühl
  • Spielfrei: FC Langengeisling