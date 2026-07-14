Das Warten hat ein Ende: Der Spielplan der Bezirksliga Ost

Der TuS Holzkirchen startet gegen den TSV Dorfen in die Saison. – Foto: Sven Leifer

Der Spielplan für die Bezirksliga Ost ist da – weniger als zwei Wochen vor dem Saisonstart haben die Teams nun Klarheit.

Lange wurde gesprochen, diskutiert und getauscht – weniger als zwei Wochen vor dem Auftakt, ist endlich der Spielplan der Bezirksliga Ost da. Walpertskirchen und Langengeisling kommen. Aschheim, Dornach und der SV Waldperlach gehen in die Bezirksliga Nord.

Die ersten Spieltage in der Übersicht: