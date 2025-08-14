das Warten hat ein Ende – am Sonntag ist es endlich wieder so weit: Die neue Saison startet! Und direkt zum Auftakt erwartet uns ein Spiel, das vom Namen her Oberliga-Charakter mitbringt: Der FC Remscheid ist zu Gast beim TVD Velbert am Sportplatz an der Von-Humboldt-Straße.

Denn der TVD Velbert, nach sechs Jahren Oberliga-Zugehörigkeit in der vergangenen Saison abgestiegen, hat sich komplett neu aufgestellt. Weder Spieler noch Trainerteam sind geblieben – ein kompletter Umbruch also. Für das neue Trainerduo Yildirim Cihan und Ilic Kandov bedeutet das vor allem eines: Kennenlernen, entwickeln, aufbauen. Eine echte Herausforderung, zumal die bisherigen Testspiele allesamt, bis auf ein Unentschieden im ersten Testspiel,verloren gingen. Das ist sicher bitter, besonders für die junge Mannschaft, die jedes Mal als Verlierer vom Platz gingen. Hier ist viel Fingerspitzengefühl gefragt – aber man hat das Gefühl, dass das Trainerteam die richtigen Worte gefunden hat.

Es wird ein interessantes Spiel, denn die Voraussetzungen könnten kaum größer sein als in dieser Partie.

Ein gutes Beispiel dafür war die Pokalpartie am vergangenen Wochenende: Im Niederrheinpokal traf man auf den eine Liga höher spielenden VfB Homberg. Nach einem 0:2-Rückstand kämpfte sich die Mannschaft zurück und glich auf 2:2 aus. Am Ende ging das Spiel zwar durch eine starke Schlussphase der Gäste mit 2:5 verloren – aber es war dennoch ein Achtungserfolg.

Ganz anders sieht die Lage beim FC Remscheid aus. Trotz 7 Abgängen – darunter auch der schmerzliche Verlust von Phil Knop, der in der vergangenen Saison in 30 Spielen 20 Tore erzielte, auch vier Stammkräfte aus der Defensive sind weg, die maßgeblich für Platz 5 mitverantwortlich waren,– ist man gut aufgestellt. Der Aufstieg wurde am letzten Spieltag nur knapp verpasst. Doch mit passenden Neuzugängen konnte das Trainerteam um Ferdi Gülenc den Kader gezielt ergänzen – was natürlich auch nicht ganz ohne Anpassungsarbeit ging.

In den ersten vier Testspielen merkte man den Spielern noch die harte Vorbereitung an – zwei Siege, zwei Niederlagen. Doch immer deutlicher wurde: Die Mannschaft versteht, was der Trainer will. Auch wenn das letzte Testspiel gegen den Oberligisten VfB Hilden mit 1:2 verloren ging, konnte man mithalten. Und vor allem: Die neuen Spieler – Apicella, Ben Hamada und Koya – haben sich gut ins bestehende System integriert. In der vergangenen Saison stellte Remscheid eine der stabilsten Defensiven der Liga – 41 Gegentore in 33 Spielen, davon 12 Spiele zu null.

Am vergangenen Wochenende ging es im Kreispokal Solingen/Remscheid gegen den SSV Lützenkirchen. Bei sommerlichen Temperaturen und müden Beinen aus der Vorbereitung setzte sich der FCR standesgemäß mit 5:0 durch – wir hatten berichtet.

Dabei konnte man wohl schon einen Blick auf die mögliche Startelf werfen – vorausgesetzt, alle kommen verletzungsfrei durch die Trainingswoche. Daniel Saibert scherzte am Sonntag: „Wenn mich der Trainer aufstellt, bin ich nach meiner Verletzung wieder dabei.“ Wir drücken die Daumen!

Es wird also spannend zu sehen, wie beide Mannschaften am Sonntag performen: Eine neu zusammengestellte, junge Mannschaft gegen ein eingespieltes Landesliga-Team, das von Spiel zu Spiel stärker geworden ist.

Kommt also um 15:30 Uhr nach Velbert, wenn es heißt:

Saisonstart – TVD Velbert vs. FC Remscheid

Am Sportplatz an der Von-Humboldt-Straße

Niederrhein Landesliga Gruppe 1

1.Spieltag

Samstag 16.8. 16 Uhr

TSV Solingen - SG Unterrath

Sonntag 17.8. 13 Uhr

VfB Hilden II - 1. Spvg. Solingen-Wald 03

Sonntag 17.8. 15 Uhr

ASV Süchteln - DV Solingen

FC Wülfrath - SC Velbert

Sonntag 17.8. 15:30 Uhr

SC Viktoria Mennrath - VSF Amern

DJK Gnadental - SC Union Nettetal

TVD Velbert - FC Remscheid

FC Kosova - TuRu 80 Düsseldorf

SSV Bergisch Born - SC Kappelen Erft