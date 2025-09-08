Kein Sieger zwischen Kevelaer und Pfalzdorf. – Foto: Pascal Derks

Das Warten auf den ersten Sieg für Kevelaer und Pfalzdorf geht weiter Vier Spieltage, immer noch kein Dreier: Die Bezirksligisten Kevelaerer SV und Alemannia Pfalzdorf trennen sich 1:1. Der Gastgeber hat viel Pech im Abschluss.

Es bleibt dabei: Bezirksligist Kevelaerer SV muss auf das Prinzip der Ketchupflasche setzen. Frei nach dem Motto: Erst kommt gar nichts raus, dann dafür aber die volle Ladung. Der Tabellenfünfte der Vorsaison musste sich im Heimspiel gegen Alemannia Pfalzdorf mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Für beide Mannschaften geht damit das Warten auf den ersten Saisonsieg in die nächste Runde, was allerdings in beiden Lagern völlig unterschiedlich bewertet wird.

Eckermann rettet in höchster Not Knapp 100 Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel. Die größte Chance vergab der Pfalzdorfer Dominik van Baal in der 14. Minute. Der zu diesem Zeitpunkt schmeichelhafte Kevelaerer Führungstreffer fiel kurz vor der Pause auf der anderen Seite, als Maximilian Gastens einen über die rechte Seite vorgetragenen Angriff zum 1:0 vollendete (43.).

Gestern, 16:00 Uhr Kevelaerer SV Kevelaer Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf 1 1 Nach dem Seitenwechsel bot sich den Besuchern ein völlig anderes Bild. Der Gastgeber war jetzt klar am Drücker, drängte auf das 2:0 und schien Saisonsieg Nummer eins erzwingen zu wollen. Das Problem: Jona Wassen, Leo Wienhofen und Colin Linßen trafen in der ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff nur Pfosten oder Latte. Dann entschied Schiedsrichter Luca Terweide auf Foulelfmeter für den Gastgeber. Andrea Quarta übernahm die Verantwortung und brachte den Ball gar nicht einmal schlecht aufs Tor – doch Pfalzdorfs Torhüter Levi Eckermann bekam irgendwie noch die Hand dran und fischte diesen aus dem Winkel (69.).