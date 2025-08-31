Das Warten auf den ersten Sieg

In einer insgesamt sehr ausgeglichenen Partie starteten die Hausherren etwas besser. Dann kam Oste/Oldendorf stärker auf und hatte Pech nach einer Flanke, die gegen den Pfosten prallte. "Dann scheiterten wir durch Jonas Lühmann an der Latte und im Nachschuss vergaben Simon Laß und nochmal Jonas Lühmann", sagte der spielende Co-Trainer Daniel Marquardt. Kurz darauf dann aber doch das 1:0. Spielertrainer Benjamin Wresch brachte einen Freistoß scharf vor das Tor und vorbei an Freund und Feind flog die Kugel ins lange Eck.

Ahlerstedt/Ottendorf vergibt die Entscheidung

Kurz nach Wiederanpfiff hätte Simon Laß das 2:0 machen müssen, als er nach einer Kopfballverlängerung von Dirk Lawrenz allein Richtung FC-Tor lief, aber an Torwart Malte Schimkatis scheiterte. Nach einer kleinen Rangelei in Höhe der Eckfahne kam nach gut einer Stunde das einzige Mal etwas Unruhe auf, ansonsten blieb die Partie fair. "Der gute Schiedsrichter hatte dann schnell wieder alles im Griff", so Marquardt. Ein berechtigter Foulelfmeter sorgte kurz darauf für den Ausgleich. Torjäger Ismail Topcu traf zum 1:1. "Gleich zwei Spieler von uns hatten einen FC-Akteur unnötig zu Fall gebracht. Danach gab es zwar auf beiden Seiten noch einige Halbchancen, doch die Partie plätscherte bis zum Abpfiff nur so dahin", meinte Daniel Marquardt. So wartet A/O weiter auf einen Dreier und steht damit logischerweise auf dem vorletzten Platz der Tabelle.

Schiedsrichter: Nihat Sagir - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Benjamin Wresch (26.), 1:1 Ismail Topcu (61., Foulelfmeter).