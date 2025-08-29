Trainiert die SG Burbach in der dritten Saison: Thomas Schon. – Foto: FuPa/Verein

Das Warten auf den ersten Saisonsieg geht weiter B 13: Den Saisonstart hatten sie sich bei der SG Burbach anders vorgestellt. Der Trainer analysiert die aktuelle Lage.

Auf ein ereignisreiches Spiel blicken sie bei den Vereinigten aus Burbach, Schönecken, Lasel und Feuerscheid zurück: Am Ende der Partie in der Kreisliga B 13 gegen die SG Oberweis/Bettingen/Baustert hieß es 3:3. „Angesichts des Spielverlaufs bin ich natürlich nicht zufrieden“, blickt Trainer Thomas Schon zurück.

Nach einer dominanten ersten Halbzeit mit einer 2:0-Führung (nach einem Doppelpack von Simon Disch), brach sein Team im zweiten Durchgang ein und kassierte binnen zehn Minuten drei Treffer (Torschützen: Martin Esch, David Wagner und Tobias Pauls). Dann fing sich Burbach wieder etwas und erzielte immerhin noch das 3:3 durch Tobias Baumgart. „Insgesamt trauern wir zwei Punkten hinterher“, stellt Schon fest. Damit ist er mit seiner Mannschaft nach drei Spielen weiter sieglos. Auch in den vorherigen Spielen war für sie mehr drin. Ein 0:0-Unentschieden gegen FC Metterich (momentan erster Platz) und ein knappes 1:2 bei der SG Echtersbach-Wißmannsdorf waren aus seiner Sicht ärgerlich: „Wenn man alle drei Spiele sieht, müssten wir zwei bis drei Punkte mehr haben. Die hätten uns schon sehr weitergeholfen.“

Die Spielgemeinschaft braucht jeden Zähler, um dem primären Ziel Klassenerhalt näherzukommen. „Wenn es in den Spielen so eng ist, muss man schauen, dass man die erforderliche Leistung über die ganze Spielzeit zu Ende bringt“, weiß der 47-Jährige, der die SG in der dritten Saison coacht und früher in seiner Heimat die SG Kyllburg in der Bezirksliga und die SG Pronsfeld in der B-Klasse trainiert hat. Nicht nur die extreme Leistungsdichte in der B13-Staffel macht der Mannschaft zu schaffen. Auch das Verletzungspech hat zugeschlagen: „Mit Luca Lenerz und Janik Trappen haben wir zwei Spieler, die für die ganze Saison ausfallen. Das sind schmerzhafte Ausfälle für uns.“ Hinzukommen weitere Ausfälle aufgrund von Verletzungen oder aus privaten Gründen. Nichtsdestotrotz blickt Schon mit Vorfreude auf das Spiel am Sonntag um 15 Uhr in Seinsfeld. Da Schon in der Nähe von Seinsfeld wohnt, weiß er, welche Leistung man erbringen muss, um mit voller Ausbeute nach Hause zu fahren. Auch durch eine vorherige Trainerstation bei der JSG Kyllburg kennt er noch einige Spieler, die nun für Seinsfeld auflaufen.