Das Warten auf den ersten Punkt: Scharmbeck ohne Fortune in Bornreihe

Sie waren nah dran. Die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen muss auch am 3. Spieltag der Landesliga Lüneburg weiter auf den ersten Zähler warten. Bei der Niederlage im Teufelsmoor schnupperten die Gäste am Ausgleich, traten die Heimreise aber wieder mit leeren Händen an.

Die Mannschaft von Marinus Bester rief wieder eine ansprechende Leistung ab. Schließlich brach Loris Menger aber in der rechten Spur durch und legte das Leder an Keeper Paul Petersen vorbei in die Maschen (36.). Der Aufsteiger nahm sich für die Antwort aber nicht viel Zeit und glich durch Kapitän Sascha Damm vom Punkt aus (40.).

Der 29-Jährige hatte am 1. Spieltag bei A/O noch am Seitenrand sein Team unterstützt, scheint nun aber wieder eine Rolle auf dem Platz einnehmen zu können. Nach dem Seitenwechsel konnte aber auch der Mittelfeldspieler nicht verhindern, dass Bornreihe wieder vorlegte. Nach einer kurz ausgeführten Ecke ließ Vinzenz van Koll die Hereingabe über den Hinterkopf unter die Latte rutschen (55.), wenig später legte Menger nach (67.).

Die Blau-Weißen waren aber schlecht darin beraten, nun einen Gang zurückzuschalten. Zunächst verfehlten einige Abschlüsse des Aufsteigers noch den Kasten, dann war es aber wieder Damm, der die Hoffnung der Bester-Elf aufflammen ließ (74.). Stattdessen fuhr Bornreihe kurz vor dem Ende den entscheidenden Konter, den David Dere zum 4:2-Endstand vollendete (87.).