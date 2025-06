Das war‘s: Olching ist abgestiegen

Relegationsrückspiel gegen Stätzling endet torlosAm Samstag um 17.55 Uhr war es Gewissheit: nach neun Jahren Landesliga muss der SC Olching den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten.

Ein Heimsieg mit zwei Toren Unterschied wäre im letzten Relegationsspiel gegen den schwäbischen Bezirksliga-Zweiten FC Stätzling Pflicht gewesen. Doch die Elf von Cheftrainer Felix Mayer biss sich im alles entscheidenden Spiel die Zähne aus an Stätzlings Abwehr-Bollwerk.

Am Ende von 90 Minuten, die mehr von Spannung geprägt waren als von spielerischen Höhepunkten, trennten sich Stätzling und Olching vor 705 Zuschauern torlos 0:0. Nach der knappen 0:1 Hinspielniederlage der Mayer-Elf am Mittwochabend war das zu wenig für den SCO. Für Stätzlings Trainer Loris Horn hingegen reichte das Remis zum Aufstieg in die Landesliga. Olchings Trainer Felix Mayer trug den Abstieg mit Fassung. Er wird die Mannschaft auch in der neuen Saison in der Bezirksliga trainieren.

„Nach dem Hinspiel war uns bewusst, dass Stätzling nicht viele Chancen zulassen würde“, resümierte Mayer nach dem Schlusspfiff. „Aber wir hatten unsere Chancen, und die hätten wir nutzen müssen“, so der enttäuschte SCO-Coach, der einen nicht gegebenen Strafstoß als den Knackpunkt des Spiels ausmachte.

„Wenn der Referee den Mut gehabt hätte und nach dem Foul an Maximilian Schwahn auf den Punkt gezeigt hätte, wäre die Partie mit Sicherheit anders verlaufen. Dann hätte Stätzling aus seiner Komfortzone herauskommen müssen, zumal das Foulspiel auch noch mit der Roten Karte hätte geahndet werden müssen, nachdem der Stätzlinger letzter Mann war.“ Mit einem Akteur mehr auf dem Platz hätte der SCO die Partie wohl für sich entschieden.

Olchings Landkreis-Konkurrenz aus Oberweikertshofen war mit einer Abordnung im Amperstadion vertreten und drückte den Gastgebern die Daumen. Gern hätte man auch in der neuen Saison wieder Lokalderbys mit den Amperstädtern ausgetragen. Doch Weikertshofens Abteilungsleiter Dominik Widemann befürchtete schon zur Halbzeitpause, dass es für Olching ganz eng werden würde. „Der SCO muss schon noch eine Schippe drauflegen, sonst wird das nichts. Stätzling ist sehr stabil in der Abwehr und ihr junger Keeper strahlt zusätzlich eine enorme Ruhe aus.“

„Die sind nervös, Leute“, hallte es aus dem lautstarken Gästefanblock über den Platz. „Die packt ihr.“ Zunächst aber brachte Schwahn die Fans zum Verstummen, als er den Ball knapp neben das Stätzlinger Tor setzte. Dann aber scheiterte Stätzling mit einem Kopfball an der Olchinger Querstange, und die Gästefans hatten wieder Oberwasser. Kurz vor der Pause vergab Schwahn erneut freistehend einen Kopfball.

In den zweiten 45 Minuten erspielte sich der SCO zahlreiche Chancen zur Führung, allein der Ball fand einfach nicht den Weg ins Stätzlinger Tor. Nach dem Schlusspfiff sanken die Olchinger Spieler enttäuscht zu Boden. „Ich ziehe trotzdem meinen Hut vor der Mannschaft“, versuchte Trainer Mayer seine Jungs Mut zu machen. „Olching als Verein und wir als Mannschaft werden das wegstecken.“