Nach der 0:2-Niederlage in Peißenberg glaubt niemand mehr an die Rettung. Seit 410 Minuten wartet der WSV Unterammergau auf ein Tor.
Der dreijährige Ausflug in die Kreisliga endet am 30. Mai für den WSV Unterammergau. Rechnerisch ist das zwar noch nicht bestätigt. Aber nach der vierten torlosen Pleite in Folge, dieses Mal beim direkten Tabellennachbarn TSV Peißenberg, glauben selbst die Fußballer nicht mehr daran, dass sie sich aus diesem Negativstrudel befreien können. „Das war’s jetzt endgültig“, sagte WSV-Keeper Marco Diroma nach der 0:2-Niederlage. „Vielleicht bekommen wir nun endlich wieder die Köpfe frei und können uns noch positive Vibes für die nächste Saison holen.“
Der Gang in die Kreisklasse hatte sich bei den Ammertalern ja angedeutet. Die Abgänge von Robin Reiter und Simon Ollert sowie die Langzeitverletzten Anton Speer, Pius Zehetmeier, Matthias Vogt und Lukas Klemm markierten einen Aderlass, den der kleine Verein nicht kompensieren konnte. So hatte die Konkurrenz gerade in engen Spielen meist den längeren Atem. „Wir waren oft dicht dran, aber auf Dauer hat es halt nicht gereicht“, fasst Trainer Tobias Benning zusammen.
Damit trifft er den Nagel auf den Kopf. Abteilungsleiter Leonhard Gansler pflichtete ihm am Samstagnachmittag bei. „Es hat sicherlich nicht die bessere Mannschaft gewonnen.“ Sein Team kam einem eigenen Torerfolg so nah wie schon lange nicht mehr. Die dickste Chance ergab sich für Alex Schwarz, der den Ball an der falschen Seite des Pfostens vorbeidrückte. Eine Viertelstunde vor Schluss wäre das der verdiente Ausgleich gewesen, doch Benning weiß: „Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß.“
Und so nützen all die positiven Ansätze nichts, es bleibt bei den harten Fakten: Seit 410 Minuten warten die Unterammergauer auf einen Treffer, haben den harmlosesten Angriff sowie die schwächste Verteidigung der Liga. Auf die frühe und ein wenig glückliche Peißenberger Führung hatten sie keine Antwort. Sie rannten an, wodurch sich für den Gegner Räume ergaben. Einen Konter unterband Moritz Korntheuer noch auf Kosten einer Roten Karte, dann besiegelte Eleftherios Caci in der Nachspielzeit die Pleite.