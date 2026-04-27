Wieder nichts: Alex Schwarz (r.) ärgert sich über seine vergebene Torchance. – Foto: Roland Halmel

Der dreijährige Ausflug in die Kreisliga endet am 30. Mai für den WSV Unterammergau. Rechnerisch ist das zwar noch nicht bestätigt. Aber nach der vierten torlosen Pleite in Folge, dieses Mal beim direkten Tabellennachbarn TSV Peißenberg, glauben selbst die Fußballer nicht mehr daran, dass sie sich aus diesem Negativstrudel befreien können. „Das war’s jetzt endgültig“, sagte WSV-Keeper Marco Diroma nach der 0:2-Niederlage. „Vielleicht bekommen wir nun endlich wieder die Köpfe frei und können uns noch positive Vibes für die nächste Saison holen.“

Der Gang in die Kreisklasse hatte sich bei den Ammertalern ja angedeutet. Die Abgänge von Robin Reiter und Simon Ollert sowie die Langzeitverletzten Anton Speer, Pius Zehetmeier, Matthias Vogt und Lukas Klemm markierten einen Aderlass, den der kleine Verein nicht kompensieren konnte. So hatte die Konkurrenz gerade in engen Spielen meist den längeren Atem. „Wir waren oft dicht dran, aber auf Dauer hat es halt nicht gereicht“, fasst Trainer Tobias Benning zusammen.