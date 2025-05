Das war's! Eine Ara geht zu Ende!

Auch auf diesem Weg möchten wir noch einmal von Herzen Danke sagen, für all das, was ihr in den vergangenen Jahren geleistet habt. Für euren Einsatz, euren Teamgeist und euren außergewöhnlichen Zusammenhalt.

Der Sonntag lässt sich kaum in Worte fassen. Es waren Momente voller Emotionen geprägt von vielen Abschieden. Uns verlassen die Menschen, die diese zweite Mannschaft zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Eine Einheit, die auf und neben dem Platz alles füreinander gibt. Ein Team, das unzählige schöne Momente miteinander erlebt und viele Erfolge gemeinsam gefeiert hat. Gestern fand diese gemeinsame Reise ihr Ende. 14 Spieler und 4 Trainer bzw. Betreuer verlassen den Verein.

Aber ehrlich gesagt: Ein einfaches „Danke" wird dem eigentlich nicht gerecht. Was ihr für diese Mannschaft und den Verein geleistet habt, ist mehr als man in Worte fassen kann. lhr habt etwas geschaffen, das bleibt, weit über das Sportliche hinaus. So eine Gemeinschaft, wie wir sie hatten, ist einzigartig und genau das macht diesen Abschied so besonders und so schwer.

Auch wenn das sportliche gestern etwas in den Hintergrund gerückt ist, schließen wir ein starke Saison mit 50 Punkten auf einem soliden 7. Platz ab. Ein Ergebnis, auf das wir stolz sein können!