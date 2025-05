Das war‘s: DJK Darching II steigt in B-Klasse ab

Die DJK Darching II verliert ihr Endspiel gegen den SV Bad Heilbrunn II und steht als Absteiger in die B-Klasse fest.

Die Kreisklassenreserve der DJK Darching hat das Entscheidungsspiel gegen den SV Bad Heilbrunn II verloren und muss als erster Absteiger der A-Klasse 3 den bitteren Gang in die B-Klasse antreten. „Die Enttäuschung ist groß. Das einzig Positive ist, dass wir sagen können, wir haben alles probiert“, meint Darching-Kapitän Anian Langl.

Dabei sah es zu Beginn des Spiels nach einer Darchinger Überlegenheit aus. Die DJK hatte zwei Großchancen, wandelte diese aber nicht in Tore um. Drei Konter und die darauffolgenden Treffer versetzten die Elf von Trainer Yannick Schulz in Schockstarre. Nach der Halbzeit sorgte das 0:4 für die Entscheidung. Trotzdem bewiesen die Darchinger Moral und fanden noch den Anschluss. Am Spielausgang änderte sich jedoch nichts mehr. „Die waren in der zweiten Halbzeit stehend K.o. Wir hatten viele Chancen, aber wenn du unten stehst, fehlt auch das Spielglück“, erklärt Langl. Man habe dem Torwart aus drei Metern ins Gesicht geschossen und weitere Großchancen vergeben.

SV Bad Heilbrunn II– DJK Darching II 4:2 (3:0) Tore: 1:0 Drotleff (8.), 2:0 Giurgiu (34.), 3:0 Klaar (38.), 4:0 Drotleff (59.), 4:1/4:2 Schlagbauer (68./90.).

Benedikt Hub