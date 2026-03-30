Das war’s – der VfR Warbeyen ist abgestiegen

Dass die Niederlage gegen den Vorletzten aus Wolfsburg vermeidbar war, ärgerte Gerstner zusätzlich. „Wir schlagen uns leider selbst. Hinten legen wir dem Gegner zwei Tore auf, vorne nutzen wir mehrere Großchancen nicht. Wolfsburg war heute nicht die bessere Mannschaft“, so der Trainer.

Der VfR Warbeyen hatte sich für einen engagierten Auftritt zunächst mit dem Führungstreffer durch Greta Oerding belohnt. Bei einem Konter in der 28. Minute verpasste Narjiss Ahamad nach einer Hereingabe von Aqsa Mushtaq in der Mitte noch, doch Oerding nahm den Ball auf und traf aus spitzem Winkel.

Die Freude währte jedoch nur kurz, denn der VfL Wolfsburg II kam fünf Minuten später zum Ausgleich (33.). Nach einem Ballverlust im Spielaufbau setzte Celine Schenk Angreiferin Lynn Kupetz rechts im Sechzehner in Szene. Gegen ihren platzierten Abschluss war VfR-Keeperin Elena Milam dann ohne Chance.

Zu einfach ging es auch in der 54. Minute, als Roseline Andersen sich den Ball vor dem Warbeyener Strafraum zurechtlegen konnte und Milam mit einem platzierten Schuss auf dem falschen Fuß erwischte. Am Ende blieb es bei der Niederlage, die auch den letzten Hoffnungsschimmer am Duvenpoll verblassen lässt.

„Ich will bis zum 17. Mai nicht alle Spiele verlieren“