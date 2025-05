»Das war's« - auch Spielführerin lässt Kirchberg vorzeitig absteigen

Andrea Kurz (weißes Trikot) ist nicht leicht zu bremsen. – Foto: Robert Geisler

Gemeinhin ist es üblich, einen Auf- oder Abstieg erst zu verkünden, wenn er wasserdicht - also rechnerisch fix - ist. Der SV Kirchberg im Wald geht einen anderen Weg. Bereits am vergangenen Wochenende nach der Aibling-Niederlage stellt Kerstin Winter (Sportlicher Leiter) fest: "Das war's mit dem Klassenerhalt." Auch Torjägerin und Spielführerin Andreas Kurz findet ähnlich klare Worte. Doch trotz der Rückkehr in die Landesliga muss einem um "Kiabea" nicht bange sein, wie die 23-Jährige im FuPa-Interview betont...

„Das war mit dem Klassenerhalt!“ - die Worte von Managerin Kerstin Winter nach der Pleite gegen Bad Aibling sind in ihrer Deutlichkeit nicht zu übertreffen. Andrea, war es das wirklich schon mit dem Klassenerhalt?

So hart wie es klingt - aber: Ja, das war's... Es ist schade, das es am Ende nicht gereicht hat. Wir haben alles gegeben. Trotzdem versuchen wir in den letzten Spielen noch so viele Punkte zu sammeln wie möglich. Bei noch vier Spielen beträgt der Rückstand des SV Kirchberg im Wald auf das rettende Ufer acht Punkte. Was spricht aus Deiner Sicht noch dafür, dass Kiabea ein drittes Bayernliga-Jahr spielen darf?

Meiner Meinung nach sind wir nicht das schlechteste Team der Bayernliga. Diese Saison sollte es halt einfach nicht sein. Wir haben einen wahnsinnig starken Zusammenhalt und unglaublichen Willen. Zudem haben wir uns spielerisch verbessern können.

Warum steckt Ihr überhaupt im Tabellenkeller fest – und hab erst einen Saisonsieg geholt. Ist es tatsächlich reine Qualitätssache? Oder gibt’s auch andere Gründe?

Wir machen uns das Leben selbst schwer. Wir lassen unsere Chancen vorne aus und machen die Tore nicht. Und hinten schießen wir sie uns selber. Im Großen und Ganzen wäre das Potential da, aber wir bringen es nicht ganz auf dem Platz. Zudem haben wir einige Ausfälle verkraften müssen - Verletzungen und Schwangerschaften. Unser Kader ist nicht gerade groß. Es waren einige Rückschläge dabei. Wir haben uns aber nie unterkriegen lassen und immer weiter gemacht. Du hast schon für Frauenbiburg Regionalliga und Bayernliga gespielt, warst auch beim FC Ruderting im Viertliga-Kader. Du kennst also alle drei niederbayerischen Aushängeschilder und auch das gehobene Amateurniveau bestens. Erste Frage dazu: Welche Alleinstellungsmerkmale im niederbayerischen Vergleich hat der SV Kirchberg im Wald?

Der SV Kirchberg ist wie eine Familie. Die Gemeinschaft, das Miteinander und das Füreinander wird hier großgeschrieben. Auf und neben dem Platz lebt jeder den Verein.