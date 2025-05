»Das war's« - allen voran für Kirchberg und auch Ruderting?

Ist der 18. Spieltag gleichbedeutend mit dem Ende aller Träume für Kirchberg im Wald und Ruderting? Die Schwirzinger-Truppe verlor am Samstagnachmittag das so wichtige Duell mit dem direkten Konkurrenten Bad Aibling, ist nun Schlusslicht und hat acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Eine Konstellation, die deutliche Worte (siehe unten) der Sportlichen Leiterin Kerstin Winter zur Folge hat. Eine ähnlich geknickte Stimmung in Ruderting: Der FCR zog gegen Forstern den Kürzeren und muss nun im Kampf um die Regionalliga auf ein kleines Wunder hoffen.