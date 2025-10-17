"Das waren schon immer enge Spiele" - 05 reist zu Vahdet

Nach dem überzeugenden Erfolg in der vergangenen Woche will der 1. SC Göttingen 05 am Samstag beim TSC Vahdet Braunschweig nachlegen und eine kleine Serie starten. Für Trainer Jozo Brinkwerth steht dabei nicht nur der sportliche Erfolg im Vordergrund, sondern auch das Ziel, weiteres Selbstvertrauen zu sammeln.

„Nach dem Sieg letzter Woche wollen wir jetzt versuchen, die Serie fortzusetzen und möglichst auch mal zwei Spiele hintereinander zu gewinnen“, erklärt Brinkwerth. „Zum einen, um oben dranzubleiben, aber auch, um noch mehr Selbstvertrauen zu tanken.“ Denn die kommenden Wochen haben es in sich: „Es kommen ja noch schwierige Wochen mit Pokalspielen und Derby – da tun Siege besonders gut.“ Tabellarisch ist Göttingen 05 aktuell auf dem fünften Platz, der Gegner auf Rang zehn, allerdings nur vier Punkte hinter den 05ern.

Der Trainer erwartet jedoch kein einfaches Spiel in Braunschweig: „Wir wissen, dass es bei Vahdet Braunschweig nicht leicht wird auf dem kleinen Kunstrasen. Das waren schon immer enge Spiele“, so Brinkwerth. Zwar hat Göttingen dort in der jüngsten Vergangenheit fast immer die Oberhand gehabt, dennoch warnt der Coach: „Die Tabellensituation ist eigentlich egal – wenn man dahin kommt, muss man immer davon ausgehen, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird.“

Personell gibt es noch leichte Fragezeichen: „Hinter Noah Tacke und Jannes Gremler steht wegen Erkältung ein großes Fragezeichen“, sagt Brinkwerth. „Ansonsten ist der Kader so ähnlich wie letzte Woche – Laurin Bölle ist aus der Klassenfahrt zurück.“