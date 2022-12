"Das waren kräftezehrende und nervenaufreibende Monate" Verbandsliga +++ Der CFC Germania blickt auf ein aufregendes erstes Halbjahr im Oberhaus zurück

Christoph Römling hätte ihn gerne genutzt, diesen neuen und fast unbekannten Luxus. „Wir waren kadertechnisch wieder gut aufgestellt“, sagt der Cheftrainer des CFC Germania fast ein wenig wehmütig, wenn er über die Spielabsagen der letzten Wochenenden spricht. Nachdem der Aufsteiger aus der Verbandsliga schon in der Vorwoche sein Heimspiel gegen den 1. FC Lok Stendal nicht austragen konnte, fiel am Samstag auch das Kellerduell in Farnstädt aufgrund des erneuten Schneefalls aus.

Römling hofft auf eine Siegesserie

Römling ärgert sich darüber. Er hatte sich gegen Stendal und vor allem in Farnstädt Zählbares ausgerechnet. „Aber jetzt müssen wir damit leben.“ Trainer und Team haben nun erst einmal Winterpause. „Das waren kräftezehrende und nervenaufreibende Monate. Da kommt die Pause gelegen.“

Doch schon Anfang Januar geht es mit zwei Hallenturnieren (RBW-Cup in Sandersdorf und Ford Cup in Dessau) weiter für das Schlusslicht der Verbandsliga. Bereits am 3. Februar wartet dann auch schon das erste Nachholspiel gegen den VfB Sangerhausen als Auftakt für eine hammerharte Rückrunde. „Sollten noch mehr Spiele nachgeholt werden müssen, dann kommen einige englische Wochen auf uns drauf zu“, sagt Römling. Er sieht der zweiten Saisonhälfte im Verbandsliga-Abenteuer aber zuversichtlich entgegen: „Wenn wir mal zwei, drei Spiele am Stück gewinnen sollten, wären wir wieder dran an den wichtigen Plätzen. Und das würde dann auch etwas mit dem Kopf machen. Das Selbstvertrauen würde kommen und dann kann es auf einmal auch alles ganz einfach laufen.“

Elf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer

Aber dafür sollten die Köthener zum Auftakt gegen Mitkontrahent Sangerhausen und danach in Haldensleben nicht verpatzen. Römling findet klare Worte. „Da ist verlieren verboten. Ansonsten ist der Zug abgefahren“, sagt der Coach. Denn der Rückstand zum rettenden Ufer ist mittlerweile auf elf Punkte angewachsen. Was den 31-Jährigen dennoch sicher macht, dass seine Mannschaft noch nicht abgeschrieben ist, das sind nicht zuletzt die gezeigten Leistungen in den letzten Spielen: „Die Jungs sind reifer geworden, haben sich an die Liga gewöhnt und mitbekommen, dass hier auch nur mit Wasser gekocht wird.“