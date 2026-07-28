„Das waren immer tolle Spiele“ – Schwaig und Wasserburg geben sich die Ehre

Treffen heute auf den Aufsteiger aus Wasserburg: die Donbeck-Truppe aus Schwaig. – Foto: Marc Marasescu

Nach vier Jahren Landesliga ist Wasserburg zurück in der Klasse, der man bereits in zwei Spielzeiten bis 2022 angehörte. Vierter, Zweiter, Dritter und nochmal Zweiter – die Landesliga-Platzierungen lesen sich wie ein Countdown. In der Relegation im Mai dieses Jahres wurde dann Bayernligist Hauzenberg rausgekegelt. In der Pokal-Qualifikation wurde gegen Erlbach, einen Topclub der Bayernliga, und in der ersten Totopokal-Runde beim Bezirksligisten Bruckmühl jeweils 4:0 gewonnen.

Mit etwas Verspätung kommt am heutigen Dienstagabend der FC Schwaig zu seinem ersten Heimspiel in der Bayernliga. Um 19.30 Uhr treffen die Sportfreunde auf den TSV 1880 Wasserburg, nachdem die Partie am ersten Spieltag einem Pokalspiel der Gäste zum Opfer gefallen war.

Der Ligastart vergangenen Freitag missglückte mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Gundelfingen. „Durch individuelle Fehler sind wir nach 25 Minuten 0:3 im Rückstand gelegen, aber dann hat die Mannschaft eine tolle Reaktion gezeigt“, blickt Pressesprecher Johannes Hain zurück. „In der Landesliga konnten wir solche Rückstände aufholen, aber nicht in der Liga“, gibt er zu. Schwaigs Trainer Wiggerl Donbeck lässt sich von dem Ergebnis nicht täuschen: „Wasserburg hat immerhin gegen den letztjährigen Vierten gespielt.“ Donbeck kann ein Lied von der Gundelfinger Qualität singen, denn sein Team musste sich vergangene Saison den Schwaben zweimal geschlagen geben.

Zwist zwischen den Vereinen? Nicht mit Romert und Donbeck

Schwaig hat mit dem hochverdienten 2:1-Sieg in Heimstetten einen perfekten Saisoneinstand hingelegt. „Ein paar Angeschlagene haben wir schon, aber da muss das Montagstraining letzte Aufschlüsse geben“, hielt sich Donbeck zur Personallage am Sonntag noch bedeckt. Wasserburgs Pressesprecher zum heutigen Duell: „Wir freuen uns auf Schwaig, das waren immer tolle Spiele. Wir haben Respekt, verstehen uns aber auch sehr gut.“ Ins gleiche Horn stößt Donbeck: „Das ist von unserer Seite aus ganz genauso. Vor allem Trainer Florian Heller kenne und schätze ich schon sehr lange. Der war selbst als Profi stets auch Rosenheimer und immer nahbar.“

Zum Thema Wertschätzung muss Donbeck noch was loswerden, denn Heimstettens Trainerin Sarah Romert hatte ihn nach dem Spiel angerufen. In der Presse war sie im Vorfeld zitiert worden, dass sie mit Schwaig einen defensiven Gegner erwarte, der das Spiel nicht mitgestalten wolle. Das habe Romert nie so gesagt, sie habe sich mit ihm ausgesprochen. Donbeck dazu sichtlich beeindruckt: „So stellt man sich das Verhältnis zwischen den Vereinen vor.“⇥Tipp: 2:1 für Schwaig